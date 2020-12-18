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Губернатор Самарской области рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным днем

По словам главы региона Дмитрия Азарова, часть работодателей уже решила перенести рабочий день с 31 декабря на 26 число

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил в союз работодателей и федерацию профсоюзов региона обращение с рекомендацией сделать 31 декабря в этом году выходным днем для работников. Об этом он сообщил в пятницу в своем Instagram.

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"Подписал обращение - направим его в союз работодателей Самарской области и федерацию профсоюзов региона - с рекомендацией сделать 31 декабря выходным. Вместе с профсоюзами и работодателями мы определились, что именно рекомендательный характер будет носить это решение для организаций. Трудовым коллективам самим понятнее, как лучше выстроить рабочие часы", - сообщил Азаров в сториз.

При этом глава Самарской области сообщил, что часть работодателей уже приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на последнюю субботу декабря.

Ранее ряд регионов РФ объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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