Девочка из России снова вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

ТАСС, 19 декабря. Шестилетняя Анастасия Радзинская, у которой есть несколько YouTube-каналов и в общей сложности 190,6 млн подписчиков, заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2020 года по версии журнала Forbes, заработав $18,5 млн. Рейтинг опубликован в пятницу на сайте издания.

Настя Радзинская родилась в Краснодаре, а в 2018 году переехала с родителями в штат Флорида. При рождении у Насти диагностировали детский церебральный паралич, и ее родители создали видеоблог, чтобы отслеживать прогресс в лечении болезни.

В 2019 году девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров видеохостинга YouTube по версии Forbes. В нынешнем году она набрала популярность в социальной сети TikTok, где у нее 3 млн подписчиков. На ее основной YouTube-канал Like Nastya подписаны 65,8 млн человек.

Первое место в рейтинге Forbes третий год подряд занимает девятилетний американец Райан Каджи с каналом Ryan's World - его годовой доход составил $29,5 млн при 41,7 млн подписчиков. На второй строчке разместился американский блогер Джимми Дональдсон, заработавший $24 млн. Его канал с почти 48 млн подписчиков называется MrBeast. Третью позицию в рейтинге в этом году занял американский юмористический блог Dude Perfect с $23 млн и 57,5 млн подписчиков.