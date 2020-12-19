Производитель заявил, что дефицита фейерверков в России перед праздниками не будет

СЕРГИЕВ ПОСАД, 19 декабря. /ТАСС/. Запасов фейерверков, салютов и бенгальских огней в российских магазинах перед Новым годом достаточно, дефицита из-за пандемии и сокращения поставок из Китая не будет, заявил ТАСС заместитель гендиректора ФНЦП "НИИ прикладной химии" (один из крупнейших производителей пиротехники в стране, входит в "Технодинамику") Артем Муранов. Цены на пиротехнику остаются примерно на прошлогоднем уровне, добавил он.

"Нет, никакого дефицита не будет. С прошлых годов возник некий запас, импортеры действительно несколько снизили объем ввоза, но по российскому региону никаких дефицитов не будет", - сказал он. Как пояснил Муранов, из-за пандемии в начале весны ряд заводов, выпускающих пиротехнику в Китае, останавливал производство, но уже в апреле оно было возобновлено.

"Розничные продавцы настроены несколько более пессимистично, и объем их заказов сейчас для наполнения складов ниже прошлогоднего на 20%. Но это не говорит, что реализация просядет, потому что в прошлом году объем заказов был больше, но было много остатков по итогам реализации", - пояснил он журналистам. Муранов отметил, что контракты на поставку пиротехники из Китая заключаются еще в феврале, ввозится она в мае - августе, после чего проходит сертификацию, проверяется и развозится по магазинам.

По его оценке, на китайские товары приходится около 90% продаж в РФ пиротехники третьего класса опасности, самого востребованного сегмента фейерверков с радиусом опасной зоны в 30 м. При этом около 90% продающейся в стране товаров первого и второго классов опасности (радиус опасной зоны от 0,5 до пяти метров), то есть бенгальских свечей, хлопушек, петард - российского производства.

Пока производители не могут прогнозировать, сократятся ли продажи пиротехники в новогодние праздники из-за экономической ситуации в стране или, наоборот, вырастут из-за повышенного спроса россиян, которые останутся на Новый год дома. "На данный момент, в середине декабря, мы пока не можем говорить, какой объем развлекательной пиротехники будет реализован в 2020 году, люди как раз сейчас начинают закупать. Возможно, что в канун Нового года объемы реализации будут выше, чем в прошлом году, гражданам гораздо сложнее уезжать за рубеж. А может быть, из-за экономической ситуации будет снижение объемов продаж или тот же самый объем", - отметил Муранов.