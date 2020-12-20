Автомобили Aurus войдут в коллекцию Музея Гаража особого назначения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Несколько моделей новых отечественных представительских автомобилей Aurus войдут в коллекцию Музея Гаража особого назначения (ГОН). Как сообщили ТАСС в Отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, открытие экспозиции планируется на 2021 год, когда ГОН будет отмечать вековой юбилей.
"Музей расположится в двух павильонах ВДНХ. В одном из них будет собрана уникальная коллекция автомобилей - от машин из гаража последнего российского императора и автомашин, обслуживавших руководителей советского государства и современной России, до Aurus", - рассказал представитель ФСО. Он пообещал, что "завеса секретности впервые будет приоткрыта для широкой публики": в музее будут собраны архивные материалы о становлении и развитии ФСО, а история ее подразделения, ГОНа, будет рассказана при помощи мультимедийных технологий.
Во втором павильоне музей представит автомобильные тренажеры и интерактивные экспонаты. Здесь можно будет изучать технические характеристики автомобилей и повышать знания по безопасности дорожного движения. Для школьников готовятся мастер-классы и лекции по истории, инженерным дисциплинам и автомобильному дизайну.
"Приятным сюрпризом для посетителей станут блюда из меню "Спецбуфета", приготовленные по уникальным рецептам кремлевской Особой кухни, обслуживающей первых лиц государства", - заверили в ФСО.
Днем рождения ГОН принято считать 1 января 1921 года, когда Особый гараж автобазы Совета народных комиссаров (Ленинский гараж) был выделен в самостоятельное подразделение. Однако история транспортного обслуживания первых лиц государства началась еще раньше.
Гараж императора
Первые автомобили в России появились в самом конце XIX века и сразу привлекли к себе внимание царствующих особ. Отцами-основателями Императорского гаража принято считать министра императорского двора барона Владимира Фредерикса и флигель-адъютанта Владимира Орлова, который фактически стал первым личным водителем Николая II. Первый автомобиль появился в Царском Селе в начале 1906 года. Это был французский Delaunay-Belleville с дорогим и редким на тот момент новшеством - фарами, работающими от электричества. Вскоре приобрели еще четыре автомобиля Mercedes. И тогда же были построены гаражи в Царском Селе и Петергофе. В 1906 году при гараже была открыта специальная Императорская школа шоферов.
К тому времени в Собственном Его Величества гараже сложились четыре разряда автомобилей. Первая группа именовалась как "автомобили Его Величества", или "императорские", - ими пользовались только Николай II, императрица Александра Федоровна и их дети. Император отдавал предпочтение французским автомобилям Delaunay-Belleville. В 1908 году гараж получил мощную модель с кузовом типа ландо, который при полностью убранном верхе превращался в фаэтон. В 1909 году к ландо добавился лимузин.
Ко второй группе относились автомобили свитские, или "кавалерские". В третью группу входили автомобили, приобретенные для дворцового коменданта. Четвертую группу составлял грузовой автотранспорт. Помимо Императорского гаража, значительный автомобильный парк имела и дворцовая комендатура, отвечавшая за охрану и безопасность государя.
Во время поездок Николай II предпочитал открытые автомобили. Он считал, что монарх должен быть виден народу. И хотя охрана убеждала императора передвигаться по городу в закрытом автомобиле, Николай II, как правило, ездил в открытых лимузинах, даже зимой.
Во время Первой мировой войны гараж пополнился автомобилями Rolls-Royce, Turcat-Mery, Vauxhall. Были созданы специальные вагоны для перевозки автомобилей по железной дороге для их доставки на дальние расстояния. Сам вагон-гараж подцеплялся к свитскому поезду, всегда следовавшему вместе с императорским.
Гараж в годы революции
После февральской революции из Царского Села большую часть материальной базы бывшего Императорского гаража перевели в разные гаражи в Петрограде. Сам гараж стал Автобазой Временного правительства.
В ночь с 24 на 25 октября многие революционно настроенные группы требовали выдать им автомобили, но поступила телефонограмма из Смольного о том, что гараж переходит в распоряжение временного революционного комитета и без его разрешения машины выделяться не будут никому.
Первая поездка Владимира Ленина на автомобиле Turcat-Mery состоялась уже спустя два дня после революционных событий, 27 октября. После переезда в марте 1918 года советского правительства в Москву автомобили бывшего царского гаража также перевезли в новую столицу. К концу 1918 года автомобили, обслуживающие Ленина, перевели в Московский Кремль и разместили в гараже Потешного корпуса. Так был сделан первый шаг к созданию отдельной группы под руководством старшего шофера Степана Гиля. Подразделение получило название "Особый гараж".
Гараж особого назначения
1 января 1921 года стало днем образования Гаража особого назначения. Он имел всего пять машин и такое же количество водителей. Основным автомобилем, которым пользовался Ленин в 1921-1923 годах, был Rolls-Royce 1914 года выпуска.
С января 1924 года гараж получил название "Гараж особого назначения Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны СССР". Новый руководитель страны Иосиф Сталин предпочитал американские автомобили. В середине 1936 года были закуплены первые автомобили скрытого бронирования Packard. "Паккард" был основным автомобилем Сталина долгие годы, именно на нем он ездил во время Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций.
При этом Сталин повторял, что использование советской элитой автомобилей иностранного производства - плохой пример. Поэтому еще в 1935 году была утверждена производственная программа по выпуску отечественного легкового автомобиля ЗИС-101. В 1940 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило решение "Об организации производства легковых бронированных автомобилей на автозаводе им. Сталина".
Еще во время войны 6 января 1942 года были начаты работы по созданию нового правительственного лимузина высшего класса ЗИС-110. Первые два экземпляра были готовы в 1944 году. Эта машина могла развивать скорость в 140 км/ч. Автомобиль был оборудован радиоприемником, имел хорошую звуко- и теплоизоляцию, эффективную систему отопления, перегородку между водителем и пассажирами. Была разработана и бронированная версия автомобиля, которой присвоили индекс ЗИС-115. Все жизненно важные функции автомобиля дублировались. Бронеавтомобили выпускались с 1947 по 1956 год, было изготовлено 55 экземпляров. На тот момент автомобиль ЗИС-115 скрытого бронирования был самым защищенным и безопасным лимузином главы государства.
Представитель ФСО процитировал свидетельства очевидцев, по которым "любимым местом Сталина в автомобиле было откидное жесткое сиденье, справа по ходу движения, где даже больше пространства, чем на заднем сиденье". Когда со Сталиным ехали гости, они садились только на заднее кресло.
С 1947 года Сталин начал использовать ЗИС-115 как основной служебный автомобиль, но и от Packard не отказывался.
Следующий лидер Никита Хрущев считал, что ему нечего опасаться в своей стране, и потому с конца 1953 года автомобили со специальной защитой кузова практически перестали использоваться. Большую популярность у нового руководства страны приобрели открытые автомобили. Например, полноприводный ЗИС-110П с кузовом фаэтон использовался для поездок Хрущева по колхозным полям и на охоте.
В 1955 году началась работа над новой машиной - ЗИЛ-111, в конце 1958 года машина пошла в серию. Впервые на серийный отечественный автомобиль была установлена двухступенчатая автоматическая коробка передач. Семиместный лимузин развивал скорость до 170 км/ч и не имел специальной защиты кузова.
Известность модификация ЗИЛ-111 получила при встречах высоких зарубежных гостей и советских космонавтов. На автомобиле ЗИЛ-111В водители ГОНа 14 апреля 1961 года встречали первого космонавта Юрия Гагарина в аэропорту Внуково и доставили его в Московский Кремль.
Сменивший в 1964 году Хрущева Леонид Брежнев продолжал ездить на автомобилях, не имевших специальной защиты кузова. Даже ЧП в 1969 году, когда террорист, готовивший покушение на Брежнева, по ошибке расстрелял на въезде в Кремль автомобиль с космонавтами, не заставило руководство страны пересесть на защищенные автомобили. И вновь создаваемый правительственный автомобиль ЗИЛ-114 опять не получил специальной защиты кузова.
В 1976 году на укомплектование ГОНа поступили автомобили ЗИЛ-115. Бронированный автомобиль был готов к 1982 году и получил индекс ЗИЛ-4105. Внешне выглядевший как стандартный ЗИЛ-4104, "броневик" мог противостоять стрелковому оружию и даже защитить пассажира от осколков гранаты.
В 1983 году автозавод имени Лихачева создал очередную генерацию правительственных лимузинов - автомобиль ЗИЛ-41045, на котором ездил Юрий Андропов. В 1986 году в ГОН поступили новые автомобили ЗИЛ-41047, которые снова оказались результатом модернизации предыдущей машины. Также было начато производство бронированной модели с внешностью базового ЗИЛ-41047. Эти автомобили со специальной защитой кузова получили наименование ЗИЛ-41052 и обслуживали первого президента СССР Михаила Горбачева.
С середины 1990-х годов ГОН вынужденно перешел на комплектование преимущественно автомобилями иностранного производства. Для использования в качестве основных автомобилей были выбраны машины марки Mercedes-Benz. "Идея перехода на германские автомобили была вызвана экономическими и техническими соображениями", - подчеркивают в ФСО.
Недавнее прошлое
Автомобили Mercedes-Benz заводского бронирования начали поставляться в ГОН в 1995 году. Вначале это были модели S500L, а затем S600L и шестиместные S600 PullmanGuard. Машины были защищены по высочайшим европейским стандартам, кузов был удлинен на 100 см.
В ФСО напомнили, что "в 2017 году на укомплектование ГОН поступили новые отечественные автомобили семейства Aurus представительского класса". Все они выполнены на единой модульной платформе, в состав которой вошли седаны Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, а также микроавтобус Aurus Arsenal. Ожидается появление внедорожника Aurus Komendant. При разработке стиля Aurus был использован дизайн автомобиля ЗИС-110, а названия моделей были выбраны по названиям башен Московского Кремля.
На инаугурацию 7 мая 2018 года Путин прибыл на автомобиле Aurus Senat Limousine. "В настоящее время в ГОН проводится эксплуатация автомобилей Aurus и плановая замена автомобилей иностранного производства", - подчеркнули в ФСО.
Неизвестные подробности
ГОН обслуживает не только руководителей российского государства во время работы в столице и любых поездок по стране и миру, но и высоких зарубежных гостей. В ФСО впервые раскрыли некоторые подробности такой работы. "В 2003 году на торжествах по случаю 300-летия Санкт-Петербурга для транспортного обслуживания приглашенных глав 53 иностранных государств и российских объектов государственной охраны было задействовано значительное количество сотрудников ГОН, а также порядка 200 автомобилей", - сообщили ТАСС в ФСО, подчеркнув, что "в условиях современной России это был первый опыт транспортного обслуживания столь масштабного охранного мероприятия, проводимого за пределами Москвы".
В 2005 году по случаю празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в столицу прибыли 58 делегаций иностранных государств, для их обслуживания было задействовано более 80 автомобилей ГОНа. "Тщательной проработки вопросов транспортной логистики потребовало и осуществление транспортного обслуживания представителей российского руководства и многочисленных почетных гостей, прибывших в Казань по случаю 1000-летия со дня образования города в августе 2005", - заметили в ФСО. В 2006 ГОН обслуживал участников саммита G-8 в Санкт-Петербурге.
"Для обеспечения транспортного обслуживания 20 глав иностранных государств - участников саммита АТЭС в 2012 году во Владивосток через всю страну был направлен железнодорожный состав с автомобилями ГОНа - более 90 единиц", - рассказали в ФСО. В службе отметили, что ГОН был задействован и на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, когда "было обеспечено транспортное обслуживание двух десятков высших руководителей РФ и более 50 глав иностранных делегаций".
В 2018 году ГОН принял участие в транспортном обслуживании зарубежных делегаций во время проведения Чемпионата мира по футболу в Москве и других городах страны. А в 2019 году в Сочи ГОН занимался транспортным обслуживанием более 50 официальных делегаций стран Африки, прибывших на саммит "Россия - Африка". Такую работу в ФСО называют "крупным охранным мероприятием".