Автомобили Aurus войдут в коллекцию Музея Гаража особого назначения

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Несколько моделей новых отечественных представительских автомобилей Aurus войдут в коллекцию Музея Гаража особого назначения (ГОН). Как сообщили ТАСС в Отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, открытие экспозиции планируется на 2021 год, когда ГОН будет отмечать вековой юбилей. "Музей расположится в двух павильонах ВДНХ. В одном из них будет собрана уникальная коллекция автомобилей - от машин из гаража последнего российского императора и автомашин, обслуживавших руководителей советского государства и современной России, до Aurus", - рассказал представитель ФСО. Он пообещал, что "завеса секретности впервые будет приоткрыта для широкой публики": в музее будут собраны архивные материалы о становлении и развитии ФСО, а история ее подразделения, ГОНа, будет рассказана при помощи мультимедийных технологий.

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Во втором павильоне музей представит автомобильные тренажеры и интерактивные экспонаты. Здесь можно будет изучать технические характеристики автомобилей и повышать знания по безопасности дорожного движения. Для школьников готовятся мастер-классы и лекции по истории, инженерным дисциплинам и автомобильному дизайну. "Приятным сюрпризом для посетителей станут блюда из меню "Спецбуфета", приготовленные по уникальным рецептам кремлевской Особой кухни, обслуживающей первых лиц государства", - заверили в ФСО. Днем рождения ГОН принято считать 1 января 1921 года, когда Особый гараж автобазы Совета народных комиссаров (Ленинский гараж) был выделен в самостоятельное подразделение. Однако история транспортного обслуживания первых лиц государства началась еще раньше. Гараж императора Первые автомобили в России появились в самом конце XIX века и сразу привлекли к себе внимание царствующих особ. Отцами-основателями Императорского гаража принято считать министра императорского двора барона Владимира Фредерикса и флигель-адъютанта Владимира Орлова, который фактически стал первым личным водителем Николая II. Первый автомобиль появился в Царском Селе в начале 1906 года. Это был французский Delaunay-Belleville с дорогим и редким на тот момент новшеством - фарами, работающими от электричества. Вскоре приобрели еще четыре автомобиля Mercedes. И тогда же были построены гаражи в Царском Селе и Петергофе. В 1906 году при гараже была открыта специальная Императорская школа шоферов. К тому времени в Собственном Его Величества гараже сложились четыре разряда автомобилей. Первая группа именовалась как "автомобили Его Величества", или "императорские", - ими пользовались только Николай II, императрица Александра Федоровна и их дети. Император отдавал предпочтение французским автомобилям Delaunay-Belleville. В 1908 году гараж получил мощную модель с кузовом типа ландо, который при полностью убранном верхе превращался в фаэтон. В 1909 году к ландо добавился лимузин. Ко второй группе относились автомобили свитские, или "кавалерские". В третью группу входили автомобили, приобретенные для дворцового коменданта. Четвертую группу составлял грузовой автотранспорт. Помимо Императорского гаража, значительный автомобильный парк имела и дворцовая комендатура, отвечавшая за охрану и безопасность государя. Во время поездок Николай II предпочитал открытые автомобили. Он считал, что монарх должен быть виден народу. И хотя охрана убеждала императора передвигаться по городу в закрытом автомобиле, Николай II, как правило, ездил в открытых лимузинах, даже зимой. Во время Первой мировой войны гараж пополнился автомобилями Rolls-Royce, Turcat-Mery, Vauxhall. Были созданы специальные вагоны для перевозки автомобилей по железной дороге для их доставки на дальние расстояния. Сам вагон-гараж подцеплялся к свитскому поезду, всегда следовавшему вместе с императорским. Гараж в годы революции

После февральской революции из Царского Села большую часть материальной базы бывшего Императорского гаража перевели в разные гаражи в Петрограде. Сам гараж стал Автобазой Временного правительства. В ночь с 24 на 25 октября многие революционно настроенные группы требовали выдать им автомобили, но поступила телефонограмма из Смольного о том, что гараж переходит в распоряжение временного революционного комитета и без его разрешения машины выделяться не будут никому. Первая поездка Владимира Ленина на автомобиле Turcat-Mery состоялась уже спустя два дня после революционных событий, 27 октября. После переезда в марте 1918 года советского правительства в Москву автомобили бывшего царского гаража также перевезли в новую столицу. К концу 1918 года автомобили, обслуживающие Ленина, перевели в Московский Кремль и разместили в гараже Потешного корпуса. Так был сделан первый шаг к созданию отдельной группы под руководством старшего шофера Степана Гиля. Подразделение получило название "Особый гараж". Гараж особого назначения 1 января 1921 года стало днем образования Гаража особого назначения. Он имел всего пять машин и такое же количество водителей. Основным автомобилем, которым пользовался Ленин в 1921-1923 годах, был Rolls-Royce 1914 года выпуска. С января 1924 года гараж получил название "Гараж особого назначения Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны СССР". Новый руководитель страны Иосиф Сталин предпочитал американские автомобили. В середине 1936 года были закуплены первые автомобили скрытого бронирования Packard. "Паккард" был основным автомобилем Сталина долгие годы, именно на нем он ездил во время Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. При этом Сталин повторял, что использование советской элитой автомобилей иностранного производства - плохой пример. Поэтому еще в 1935 году была утверждена производственная программа по выпуску отечественного легкового автомобиля ЗИС-101. В 1940 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило решение "Об организации производства легковых бронированных автомобилей на автозаводе им. Сталина". Еще во время войны 6 января 1942 года были начаты работы по созданию нового правительственного лимузина высшего класса ЗИС-110. Первые два экземпляра были готовы в 1944 году. Эта машина могла развивать скорость в 140 км/ч. Автомобиль был оборудован радиоприемником, имел хорошую звуко- и теплоизоляцию, эффективную систему отопления, перегородку между водителем и пассажирами. Была разработана и бронированная версия автомобиля, которой присвоили индекс ЗИС-115. Все жизненно важные функции автомобиля дублировались. Бронеавтомобили выпускались с 1947 по 1956 год, было изготовлено 55 экземпляров. На тот момент автомобиль ЗИС-115 скрытого бронирования был самым защищенным и безопасным лимузином главы государства. Представитель ФСО процитировал свидетельства очевидцев, по которым "любимым местом Сталина в автомобиле было откидное жесткое сиденье, справа по ходу движения, где даже больше пространства, чем на заднем сиденье". Когда со Сталиным ехали гости, они садились только на заднее кресло. С 1947 года Сталин начал использовать ЗИС-115 как основной служебный автомобиль, но и от Packard не отказывался. Следующий лидер Никита Хрущев считал, что ему нечего опасаться в своей стране, и потому с конца 1953 года автомобили со специальной защитой кузова практически перестали использоваться. Большую популярность у нового руководства страны приобрели открытые автомобили. Например, полноприводный ЗИС-110П с кузовом фаэтон использовался для поездок Хрущева по колхозным полям и на охоте.