Мишустин поздравил работников органов госбезопасности с профессиональным праздником

"Вы оперативно выявляете угрозы национальным интересам государства. Зачастую рискуете жизнью в горячих точках, в зонах вооруженных противостояний. Всегда работаете на опережение. В самых сложных ситуациях и подчас экстремальных условиях демонстрируете высочайший профессионализм и верность офицерскому долгу. Каждого из вас отличает уникальное владение военным искусством, способность оперативно принимать решения, брать на себя полную ответственность. И конечно, любовь к Родине, мужество и самоотверженность", - подчеркнул премьер.

Мишустин поблагодарил сотрудников органов безопасности за добросовестную службу, а также пожелал им здоровья и благополучия.

20 декабря ежегодно в РФ отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации - профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности. Установлен 20 декабря 1995 года указом президента РФ Бориса Ельцина. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров издал декрет об образовании структуры - предшественницы современных органов госбезопасности - Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В СССР этот праздник отмечался 20 декабря неофициально и был известен как День чекиста.