ФРГ собирается ограничить авиасообщение с Великобританией и ЮАР

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия рассматривает возможность ограничить сообщение с Великобританией и ЮАР из-за обнаружения мутации коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель правительства.

"Работа над соответствующими регулировками ведется, - отметил он. - Кабмин находится в контакте с европейскими партнерами".

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.