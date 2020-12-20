Осквернивших Вечный огонь школьниц пригласят посетить лагеря РВИО "Страна героев"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Школьницам, осквернившим Вечный огонь в Пензе и под Санкт-Петербургом, следует посетить смены в лагерях Российского военно-исторического общества (РВИО) "Страна героев". считает исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.

"Настоятельно рекомендую побывать им в военно-исторических лагерях РВИО "Страна героев", которые открываются по всей России. Там очень наглядно и профессионально рассказывают об истории страны, о героизме и мужестве советского народа в годы Великой Отечественной, о том, почему Вечный огонь для России - священный символ памяти, что такое Пост №1 и почему так важно чтить и уважать подвиг своих предков, отдавших жизни во имя нашего будущего", - сказал Мартынюк, слова которого приводятся на сайте РВИО.

Он выразил уверенность, что после смены в "Стране героев" девочки по-другому станут относиться к истории страны и ее памяти. "Не буду давать моральных оценок поведению школьниц как в Пензе, так и Санкт-Петербурге. Для всех очевидно, что в нашей стране такие действия вызывают отторжение, чувство брезгливости и справедливый гнев", - подчеркнул он.

На сайте отмечается, что школьниц пригласят в военно-исторические лагеря "Страна героев". РВИО проводит молодежные патриотические лагеря по пяти тематическим направлениям: "Защитники", "Хранители истории", "Пост № 1", "Волонтеры Победы" и "Медиа Победы". В 2020 году лагеря РВИО посетили порядка 5 тыс. детей из разных регионов страны. До 2024 года по программе военно-патриотических лагерей "Страна Героев" планируется открыть площадки еще в 25 субъектах России.

Как сообщали ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области, 19 декабря прохожий заметил в парке города Красное Село Ленинградской области потухший Вечный огонь и сообщил в полицию о запахе газа. Прибывший на место наряд информацию подтвердил, горение огня затем было восстановлено. По записи с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили причастных к данному инциденту двух 13-летних девочек, кидавших в пламя снежки. С детьми провели профилактическую беседу, их родители привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Несколькими днями ранее в соцсетях появилось видео, на котором две 15-летние девочки греют руки и ноги над Вечным огнем в Пензе. На видео оба подростка используют нецензурную лексику. Позднее полиция установила личности девочек.