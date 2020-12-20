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Пандемия COVID-19

Комиссия по экстренным ситуациям рекомендует кабмину Литвы запретить авиарейсы из Британии

На заработки на Британские острова выехали около 200 тыс. граждан Литвы

ВИЛЬНЮС, 20 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по экстренным ситуациям, срочно созванная в воскресенье, рекомендовала кабинету министров Литвы приостановить из-за распространяющегося в Англии нового варианта коронавируса авиарейсы из Великобритании. Об этом сообщила журналистам возглавляющая комиссию министр внутренних дел Агне Билотайте.

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"Нашей целью является обеспечение безопасности общества, поэтому принято это нелегкое с учетом того, что в Великобритании находится много наших граждан, решение", - сказала она.

На заработки на Британские острова выехали около 200 тыс. граждан Литвы. Рождество и Новый год многие из них привыкли встречать на родине.

Теги
ВеликобританияЛитваПандемия COVID-19
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