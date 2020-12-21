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Пандемия COVID-19

Норвегия рассматривает вариант приостановки авиасообщения с Великобританией

Пока власти Норвегии ввели рекомендацию по прохождению теста на коронавирус для тех, кто был в Великобритании в последние 14 дней и вернулся оттуда в Норвегию

ХЕЛЬСИНКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Норвегии рассматривает возможность приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Об этом сообщил в понедельник глава норвежского Минздрава Бент Хёйе.

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"Это вопрос, который постоянно обсуждался в течение прошедших суток", - приводит его слова телекомпания NRK.

Пока власти Норвегии ввели рекомендацию по прохождению теста на вирус для тех, кто был в Великобритании в последние 14 дней и вернулся оттуда в Норвегию.

Как сообщили Норвежскому телеграфному бюро в местном институте здравоохранения, "потенциально новый штамм вируса может осложнить борьбу с пандемией, если он широко распространится".

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов, согласно предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.

Теги
ВеликобританияНорвегияПандемия COVID-19
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