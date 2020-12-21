У британского посольства в Москве нет данных о возможной приостановке авиасообщения с РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Возможная приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией к текущему моменту не обсуждалась. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве Соединенного Королевства в Москве.

"На данный момент все остается без изменений, - сказал собеседник агентства. - Как такого двустороннего обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в Соединенном Королевстве не происходило".

В посольстве рекомендовали всем въезжающим на территорию королевства ознакомиться с местными ограничениями в Великобритании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

В воскресенье в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили ТАСС, что вопрос авиасообщения с Великобританией находится на контроле, и пообещали информировать о принимаемых решениях. Авиасообщение между РФ и Великобританией было возобновлено с 1 августа.