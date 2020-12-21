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Новый год и Рождество - 2021
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Власти Санкт-Петербурга объявили 31 декабря выходным днем

Рабочий день переносится на 26 декабря
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным, информировала в понедельник пресс-служба городской администрации.

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В пресс-службе сообщили, что Беглов объявил об этом в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

Рабочий день для сотрудников исполнительных органов власти Петербурга переносится на субботу, 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.

Сам губернатор, комментируя решение о переносе выходного, призвал горожан встречать Новый год с семьей и отметил, что 2020 год был сложным. "Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи, - привела пресс-служба слова Беглова. - Самое безопасное - встречать Новый год дома".

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