В Санкт-Петербурге привили от коронавируса 674 человека из групп риска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли 674 человека из групп риска, в которые входят медики и педагоги. В понедельник прививки начали ставить социальным работникам, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

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"Уже привиты 674 человека из групп риска, вакцинация завершена у 179 человек. Расширены категории лиц, подлежащих вакцинации. В первую очередь добровольной иммунизации от COVID-19 подлежат медики, педагоги, сотрудники силовых структур. Сегодня началась вакцинация социальных работников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в город поступили более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". Развернуты 20 пунктов вакцинации в 11 районах города, до конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации от коронавируса.

По последним данным, в Петербурге выявили 204 565 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 119 002 человека, умерли 6 917. За последние сутки в городе выявили 3 752 случая заражения.