Минздрав Египта считает, что в стране есть новый штамм коронавируса

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса, который отличается большей агрессивностью, есть в Египте. Такое мнение выразил представитель египетского научного комитета по борьбе с коронавирусом при Минздраве страны Мухаммед ан-Нади.

"Если бы мы провели исследование, то обнаружили бы, что этот штамм присутствует и в Египте, так как он очень быстро распространяется, - приводит в понедельник его слова газета Egypt Independent. - Некоторое время назад вирус приобрел более агрессивный характер распространения, но при этом тяжесть заболевания не усилилась". По мнению специалиста, эта мутация вируса уже какое-то время существовала и могла за этот период дойти до Африки, в частности до Египта. "То, с какой скоростью вирус передается между группами людей, является индикатором того, что новая мутация уже есть в Египте", - отметил он.

20 декабря глава научного комитета по борьбе с коронавирусом Хусам Хосни заявил, что на территории страны нет нового штамма коронавируса.

Мутировавший вирус уже был выявлен в ряде стран. Государства начали массово вводить запрет на полеты в Великобританию, ряд арабских стран Персидского залива временно закрыл свои границы.

По последним данным Минздрава, общее число заразившихся коронавирусом в Египте с населением около 100 миллионов человек превысило 125,5 тыс., более 106 тыс. уже выздоровели, 7 098 больных умерли. За минувшие сутки зафиксирован рекордный за последнее время прирост заболевших (664), число летальных случаев составило 29. Каир получил первую партию вакцины китайской фармацевтической корпорации Sinopharm объемом 50 тыс. доз, которую будет распространять бесплатно в первую очередь среди врачей и медработников. Между тем, по словам ан-Нади, реальные цифры по заболеваемости в Египте могут быть в 10 раз выше, так как официальная статистика не учитывает данные из частных клиник.