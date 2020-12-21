Эксперт сообщил о незначительном изменении генома коронавируса из-за мутации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Изменения в геноме коронавируса, новый генетический вариант которого был выявлен в Великобритании, не затронули антигенную структуру вируса, поэтому разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и против нового штамма. Об этом заявил в понедельник вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Эти изменения, которые произошли в геноме коронавируса, не затронули антигенную структуру вируса, поэтому все те вакцины, которые делаются, которые готовятся, которые уже используются, вполне эффективны, и надо это дело <...> продолжать", - сказал он.

Зуев отметил необходимость соблюдения требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и добавил, что важно продолжать иммунизацию населения.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что официальных подтверждений, что новый мутировавший штамм коронавируса заразнее на 70%, чем нынешний, на данный момент нет.