В Великобритании за сутки зарегистрировали свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом

Днем ранее власти сообщили о выявлении 35,9 тыс. случаев заражения, что является наибольшим показателем с начала пандемии, и 326 смертях. За последние семь дней в среднем в королевстве отмечалось по 29 тыс. случаев заражения в сутки (этот показатель вырос на 55% по сравнению с предыдущим семидневным периодом) и 459 смертей. Общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании достигло 67 616, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число случаев инфицирования в стране составляет 2,07 млн.

Рост заболеваемости в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, проведенный к настоящему моменту анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новая разновидность коронавируса может быть на 70% более заразной. При этом он добавил, что эксперты пока не нашли подтверждений тому, что она чаще вызывает тяжелое течение заболевания или смерть пациентов.

Новый вариант коронавируса начинает доминировать среди выявляемых случаев заражения - в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него сейчас приходится около 60% новых заболевших. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией. При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

Новые ограничения

В связи с возникшей ситуацией Джонсон объявил 19 декабря об ужесточении действующих в стране ограничений. Меры, распространившиеся на Лондон и юго-восток Англии, предусматривают запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж, не покидать свои дома без необходимости (разрешены занятия спортом на улице и поездки на работу). Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует максимальный уровень распространения инфекции. Речь идет о территории, на которой проживает около 20 млн человек.

По словам Хэнкока, новые ограничения могут оставаться в силе несколько месяцев. Власти возлагают надежды на программу вакцинации населения, которая начала осуществляться в стране с 8 декабря. Первыми препарат смогут получить медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту в Великобритании, где проживают 66 млн человек, привиты более 500 тыс. пациентов.