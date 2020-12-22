Адвокат заявил, что в отношении Соболь ведется доследственная проверка

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь ведется доследственная проверка, обвинение в каком-либо преступлении ей не предъявили. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Владимир Воронин.

"В настоящее время Соболь все еще находится в ОМВД "Новокосино". Меня к ней очень долго не пускали, но теперь мне удалось с ней пообщаться. Пока удалось выяснить, что в отношении моей доверительницы начата доследственная проверка, подозреваемой или тем более обвиняемой она не является", - сказал адвокат, не уточнив иных подробностей.

При этом основатель ФБК Алексей Навальный у себя в Twitter написал, что "Соболь начали допрашивать по уголовному делу, возбужденному по ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища")". Навальный также не привел каких-либо подробностей по этому делу.

Ранее Соболь была задержана возле дома, где, по ее утверждениям, проживает якобы сотрудник спецслужб, запись телефонного разговора с которым выложил Навальный.

В ФСБ назвали так называемое расследование Навального провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб, направленной на дискредитацию ФСБ. В спецслужбе также сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ, является подделкой.

При этом, подчеркнули в ФСБ, использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.