Мэр Оттавы раскритиковал решение региональных властей о введении локдауна

"Несмотря на то, что у нас самые низкие показатели [по ежесуточному числу зараженных] среди всех крупных городов Канады, мы должны уйти на 28-дневный локдаун, который будет иметь разрушительное влияние на нашу экономику, - сказал он. - Мы принципиально не согласны. Я не думаю, что мы должны быть наказаны за то, что происходит [в Большом Торонто]". Уотсон также заявил, что будет настаивать на том, чтобы власти Онтарио оставили в Оттаве текущий режим ограничений, который не предусматривает закрытие магазинов и других частных предприятий, или снизили длительность локдауна с 28 до 14 дней.

Ранее в понедельник глава Онтарио Даг Форд объявил, что с 26 декабря в регионе вводятся жесткие ограничительные меры для граждан на всей его территории из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. При этом в южной части провинции, где расположены такие города, как Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной - 14 дней.

Ограничения предусматривают закрытие для покупателей всех торговых точек, которые не торгуют товарами первой необходимости, спортзалов, кафе и ресторанов. Зимние школьные каникулы, которые в Онтарио начались 21 декабря, будут продлены для учеников младших классов до 11 января, а для старшеклассников - до 25 января. Населению рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома.

В Онтарио в последние семь дней фиксируется более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом ежесуточно, при этом большая их часть приходятся на Торонто и окружающие его города. В Оттаве в понедельник был выявлен 31 новый случай заражения.

С начала сентября в Канаде наблюдается резкое увеличение количества инфицированных в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Саскачеван и Онтарио, на которые приходится более 90% всех случаев заражения. С начала пандемии в Канаде заразились 507 тыс. человек, 14,2 тыс. из них умерли, 416 тыс. выздоровели. 13 декабря в Канаду начала поступать вакцина от коронавируса производства американской компании Pfizer ("Пфайзер"), а с 14 декабря в стране началась вакцинация населения.