Панама временно запретит въезд путешественников из Великобритании и ЮАР

ГАВАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Панама приостанавливает разрешение на въезд путешественников из Великобритании и Южно-Африканской Республики (ЮАР) в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщило министерство здравоохранения центральноамериканской республики.

"В связи с сообщениями о новом штамме COVID-19 принято решение временно приостановить с сегодняшнего дня въезд в страну тех, кто находился на постоянной основе или транзитом в Великобритании и Южно-Африканской Республике в течение последних 20 дней", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.