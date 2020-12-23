ВЦИОМ: более трети россиян собираются привиться от коронавируса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше трети жителей России (38%) планируют сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в среду.

"Собираются сделать прививку вакциной от коронавируса 38% опрошенных, чаще в возрасте 60+ - представители самой уязвимой для вируса группы (49%), а также россияне от 45 до 59 лет (44%). Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%)", - следует из данных ВЦИОМ.

Среди причин, по которым респонденты не хотят делать прививку, названы плохая изученность вакцины (23%), недоверие и страх перед вакцинацией (16%), а также наличие противопоказания (13%). Еще 11% сказали о нежелании вакцинироваться, 9% не верят в эффективность вакцины. Большинство опрошенных (84%), которые планируют вакцинироваться, отдают предпочтение отечественной вакцине. Еще 7% хотят привиться иностранной вакциной. 29% собираются сделать прививку в этом году, 13% - в январе 2021 года, 12% - в феврале, 9% - в марте.

В целом о начале масштабной вакцинации от коронавируса вакциной российского производства в той или иной степени осведомлены 97%, среди них 58% опрошенных сообщили о высокой степени информированности, 39% знают, но без подробностей. 3% услышали об кампании впервые.

"Долгожданная кампания вакцинации от коронавируса в России стартовала! Пока об этом знают не все, но значительная часть россиян уже собирается ее сделать. Тех, кто пока не принял такого решения, сдерживают неуверенность в эффективности вакцины и желание посмотреть на то, как она сработает на практике. Есть и те, кто принципиально не верит в прививки вообще. Очевидна необходимость рекламно-информационной кампании, которая побудит наших соотечественников не ждать других, а быстрее включаться в процесс вакцинации", - прокомментировал результаты опроса глава ВЦИОМ Валерий Федоров, чьи слова приводятся на сайте.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 и 19 декабря декабря методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.