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Пандемия COVID-19

В Нью-Йорке приезжих из Великобритании будут штрафовать на $1 тыс. за нарушение карантина

Каждый день отказа от карантина повлечет очередной штраф в таком же размере

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка ввели штраф $1 тыс. за отказ прилетающих из Великобритании от обязательного карантина по прибытии в город. Об этом мэр Билл де Блазио сообщил в среду на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter.

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"Из Соединенного Королевства поступают крайне тревожные новости о быстром распространении нового штамма коронавируса", - отметил градоначальник. "Каждый человек, прилетающий из Великобритании, будет получать от начальника управления здравоохранения заказное почтовое письмо с распоряжением об обязательном карантине <...> Невыполнение распоряжения будет караться штрафом $1 тыс. Каждый день отказа от карантина повлечет очередной штраф в таком же размере", - уточнил де Блазио.

По словам мэра, у прибывающих из Великобритании людей в аэропортах Нью-Йорка будут в обязательном порядке собирать сведения о месте проживания на территории США. На шерифов возложена обязанность ходить по указанным адресам и проверять, соблюдают ли прилетевшие британцы карантин.

Власти Нью-Йорка ранее ввели штрафы в размере $1 тыс. за отказ носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах.

Теги
СШАВеликобританияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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