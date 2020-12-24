Губернатор Тверской области объявил 31 декабря выходным днем в регионе

ТАСС, 24 декабря. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, в соответствии с которым выходной день с 26 декабря перенесен на 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти. При этом рабочий день перенесен на 26 декабря. Для сотрудников других предприятий и организаций работодателям рекомендовано также сделать 31 декабря выходным днем", - говорится в сообщении.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.