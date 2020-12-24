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Путин: опыт вузов РФ по совмещению онлайн-обучения с практической работой нужно обобщить

Президент РФ считает необходимым развивать цифровой потенциал образования

НОВО-ОГАРЕВО, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что с улучшением эпидемиологической обстановки в вузах страны возобновятся очные занятия. При этом глава государства считает необходимым развивать цифровой потенциал образования.

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"Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ. Однако, по его мнению, "полученный сейчас такой трудный опыт надо обязательно использовать и в будущем". "Речь о дальнейшем развитии цифрового потенциала высших учебных заведений, о новых подходах к сочетанию различных форм обучения и образовательных технологий", - уточнил президент.

По его мнению, "все это очень важно, чтобы соответствовать высокой динамике изменений в современном мире". "У каждого вуза в разных регионах страны здесь есть свои наработки, нужно их обязательно обобщить, сформулировать конкретные предложения и рекомендации об успешных, продуктивных подходах к совмещению удаленных форматов с практическим обучением и с реальной исследовательской работой", - отметил глава государства. Он поручил МГУ активно подключиться к решению этой задачи в масштабах страны.

"Масштабным вызовом для всего мира, в том числе и для системы образования, стала эпидемия коронавируса", - констатировал Путин. Он поблагодарил профессорско-преподавательский состав МГУ и всей страны за то, что удалось "обеспечить устойчивость, непрерывность учебного процесса". На взгляд Путина, "большую роль здесь сыграло то, что в Московском государственном университете и в других вузах за прошедшие годы была создана достаточно эффективная цифровая инфраструктура, уже несколько лет назад практически был создан и функционирует московский цифровой университет, принципиально новые возможности для дистанционного обучения были созданы в предыдущие годы, еще до начала эпидемии".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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