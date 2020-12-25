В Роскачестве рассказали, как выбрать фейерверки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В Роскачестве составили рекомендации по выбору пиротехники. Ее следует покупать в специализированных магазинах в упаковке без повреждений, говорится в сообщении организации.

"Покупать пиротехнику рекомендуется только в специализированных точках продаж. На продукции должен быть сертификат или декларация соответствия. При покупке, в первую очередь, следует обращать внимание на целостность упаковки: если есть следы повреждения или намокания, от покупки такой пиротехники лучше отказаться", - отмечается в сообщении.

Эксперты также советуют соблюдать меры предосторожности по инструкции. В частности, необходимо убедиться в безопасном радиусе при запуске, не доверять запуск детям, и конечно, не направлять пиротехнику в людей или здания. В Роскачестве напомнили о том, что категорически запрещается применение пиротехники с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии, либо знака соответствия).

В организации напомнили, что по своему назначению и условиям применения пиротехнические изделия делятся на две группы: бытового назначения и технического (специального). К первой группе относится вся та пиротехника, которая находится в свободной продаже, и обращение с которой не требует специальных знаний и навыков. Для обращения с изделиями второй группы, напротив, необходимы соответствующая квалификация и аттестат.

По степени потенциальной опасности пиротехнику подразделяют на пять классов. Самыми безопасными считаются пиротехнические изделия первого класса (фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни), а наиболее опасными (если речь идет об изделиях бытового назначения) - третьего класса, к которым и относятся салютные батареи. Изделия четвертого и пятого классов разрешено запускать только специалистам, имеющим соответствующую лицензию.