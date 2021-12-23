Раскрыть преступление, узнать тайны оперы, найти новый талант. Как провести праздники дома

Узнать что-то новое, посетить спектакль на открытом воздухе, сходить на каток — даже если вы решили сидеть все каникулы дома, вы можете провести их весело и с пользой

Оставаясь дома на праздники, всегда можно заняться делами, что откладывал в дальний ящик: прочитать большую книгу, до которой не доходили руки, посмотреть сериал, спойлеры к которому уже даже перестали раздражать, заняться йогой, выпечкой или вышиванием. У каждого есть такой неисчерпаемый список занятий, и непонятно, как лучше — просто расслабиться на эти долгие праздники, ничего не планируя, и отдаться судьбе или, наоборот, постараться уместить в эти десять дней максимальное количество событий. На самом деле, помните о пандемии и о том, что даже тихий вечер дома с близкими, за игрой в шахматы или настольные игры, может быть одним из самых ярких и приятных воспоминаний. Мы собрали несколько идей о том, как можно с пользой и интересом провести эти каникулы — дома, ну или не так далеко от него. Интерактивное кино или книги Этот формат развлечения, где зрители (или читатели) могут сами влиять на происходящее, а от каждого их решения зависит судьба героев, сейчас стремительно набирает популярность, и вот у нас есть уже не только видеоигры на эту тему, но и фильмы и даже книги. В этой подборке мы рассказывали о восьми интерактивных романах, где читатели могут не только принимать решения, но и путем простых действий погрузиться в историю книги с головой. Например, провести пальцем по экрану, чтобы увидеть монстра в своей комнате, или поворачивать свой смартфон, чтобы найти какой-то спрятанный секрет. Суть в том, что это не просто роман на цифровом носителе — это работа, которая полностью использует возможности вашего гаджета или компьютера.

' YouTube / Flavourworks'

Что касается кино, то тут все еще интереснее, ведь создатели привлекают для этого настоящих актеров, и получается, что вы смотрите, казалось бы, обычный фильм, только управляете сюжетом вы сами. Что-то подобное делал Netflix с одной из серий "Черного зеркала", тем самым показав, что интерес к этому жанру не угасает, а наоборот — разгорается с новой силой. В этом году "Эрика", игра, которая была анонсирована в 2017 году, стала доступна совершенно бесплатно на ваших гаджетах. Вам предлагают разгадать таинственную историю девушки, за которой, кажется, охотится маньяк. Чтобы обезопасить ее, полиция прячет Эрику в больнице ее отца, который умер, когда та была еще совсем маленькой. Тем временем главную героиню преследуют ужасающие образы прошлого, которые то ли реальны, то ли нет. Есть два проекта Сэма Барлоу, британского гейм-дизайнера, всерьез занимающегося вопросом интерактивного кино. "Ее история" (Her Story) — минималистичная игра, где вам предстоит заняться расследованием преступления. Вы сидите перед рабочим столом компьютера, на котором есть файлы видеозаписи допроса двух женщин — близняшек Ханны и Евы. Сначала вы практически ничего не знаете, но чем больше вы погружаетесь в историю и выбираете свой путь, тем больше вам будет раскрываться мрачная тайна. В 2015 году это была совершенно уникальная история с уникальным игровым процессом. У вас в руках только поисковая строка и архив, который раздроблен на множество кусочков. Чтобы разобраться в этом, приходилось постоянно самому вводить поисковые запросы, разбираться, запоминать и думать, какой вывод сделать из услышанного. Так игроки превращались в настоящих детективов.

' YouTube / PlayStation'

​​Telling Lies, второй проект Барлоу, который получил очень высокие оценки критиков, вышел чуть более удачным (и более дорогим). Тут тоже в основе предсказуемый вопрос — "Кто убийца?". Только вот ответ на него будет не таким уж простым. Вместо допросов в Telling Lies записи видеозвонков. Главный герой Дэвид — человек, который много врет, что по работе, что трем женщинам, которых связывают с главным героем очень близкие отношения. Мы наблюдаем его жизнь в течение года, как меняется он и окружающие его герои. В Telling Lies упор делается на реалистичность, поэтому многие записи сделаны на обычный смартфон, на обычную селфи-камеру, то есть все как в настоящей жизни. А еще так создается особая атмосфера подглядывания за личной жизнью чужого человека. Поближе познакомиться с Метрополитен-оперой Да, развлечение для ценителей, но на самом деле этот театр делает все, чтобы привлечь к себе самую разную аудиторию. У них, например, есть Instagram, который ведут артисты хора, и делают это безумно смешно: показывают видео с репетиций, рассказывают забавные истории из жизни, приоткрывают закулисье. Даже насмотренные критики, бывает, "залипают" на этой страничке в перерывах своего плотного графика.

А вот сайт МЕТа полностью посвящен труппе. Например, там есть ряд подкастов на самые разные темы, которые иногда звучат очень удивительно, скажем, подкаст, посвященный только оперным ариям. В нем участвуют прославленные вокалисты со всего мира (например, Анна Нетребко), которые рассказывают о жемчужинах своего репертуара (согласитесь, кто может сделать это лучше, чем пережившие эту музыку от и до). Еще там есть целый раздел с видео — от простых трейлеров спектаклей до целых записей выступлений. А еще небольшие и несложные лекции (с субтитрами) или видео с комментариями артистов, создателей, искусствоведов. Это отлично помогает легко и непринужденно погрузиться в атмосферу оперного театра, понять, как создаются выступления и чем живут эти люди, узнать что-то новое, даже если вам кажется, что вы уже знаете все. В разделе "Образование" (Education) можно найти разные программы для всех возрастов — от детских до взрослых. Например, вы можете посмотреть вместе оперу, а потом обсудить ее с куратором или артистами. Есть целые гиды, которые по полочкам разложат для вас даже самые сложные, казалось бы, оперы. И пусть вас не пугает иностранный язык. Создатели постарались, чтобы все было максимально доступно для людей из самых разных стран (кстати, это еще будет и хорошим поводом прокачать свой иностранный). Устроить необычную прогулку с МХТ Мобильный художественный театр — лучший способ избежать большого скопления людей в одном помещении и побывать на спектакле, ведь все их спектакли — это променады. Все, что вам нужно, — это телефон и наушники для вашего путешествия. Вы выбираете нужную постановку в специальном приложении, которое можно скачать бесплатно, приезжаете в нужное место и начинаете свою прогулку.

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Один из самых необычных спектаклей команды — "Рас-стаемся", в основе которого два произведения Марины Цветаевой: "Поэма горы" и "Поэма конца". Постановка начинается у выхода со станции метро "Лужники", а заканчивается на смотровой площадке Воробьевых гор. Вместе с поэтом вы проживете ее историю расставания с Константином Родзевичем в Праге и, может быть, побываете в таких закутках парка, куда раньше не забирались. Кроме этого, у МХТ есть спектакль "Рок-Тверская" по одной из центральных улиц Москвы (естественно, под музыку), "Свинарка и пастух" по ВДНХ, "Когда башни были маленькими", который подходит даже для самых юных зрителей, и еще много других постановок на самые разные темы. Если даже вам не хочется куда-то выходить из дома, вы все равно можете посетить спектакли проекта, ведь их создавали и для вашей квартиры. Например, "Погружение" и "9 движений". Вам даже не нужно будет специально готовиться, а участвовать можно с родными — просто включите аудио через колонку. И кстати, спектакли с маршрутом тоже можно послушать дома — постановка после скачивания останется с вами навсегда. Сходить в музей Многие галереи, даже те, кто это не практиковал ранее, в этом году вынуждены были придумывать разные дистанционные развлечения для зрителей. В первую очередь не стоит забывать о потрясающем проекте Google Arts & Culture — там собраны десятки тысяч коллекций из музеев со всего мира, а ориентироваться там проще простого: можно отфильтровать поиск по эпохам, странам, галереям или любому другому критерию, который вас интересует. Вы не просто можете увидеть любимый шедевр, полюбовавшись им вблизи, но и прочитать справку, написанную искусствоведом для вас.

Многие музеи с большим потоком посетителей уже давно используют виртуальные экскурсии. Прогулку-онлайн можно найти в Лувре, в Сикстинской капелле, в Музее Винсента Ван Гога, в Британском музее, где, кстати, собрана одна из самых больших в мире археологических коллекций со всей планеты, из разных эпох. Там есть полноценные экскурсии с гидами, которые отправят вас в такое удивительное путешествие, что вам и не снилось. Изучить что-то новое На самом деле для изучения какого-либо нового предмета сейчас даже не нужно специально регистрироваться на каком-то ресурсе. На YouTube, например, можно найти лекции практически на любую тему — от фундаментальных наук типа химии, математики или физики до новых направлений в духе продюсирования, менеджмента или дизайна. Есть целые тематические каналы, видео самого разного уровня — можно начать погружаться в тему с нуля, а можно подтянуть свои университетские знания. Если же вам хочется систематизировать свое обучение, то обратитесь к таким ресурсам, как Coursera (одна из масштабнейших баз лекций в Сети от профессоров со всего мира), Нетология (база с лекциями для будущих IT-специалистов, где можно начинать заниматься с любого уровня), Bang Bang Education (в этой школе есть курсы на самые разные темы — от кино до бизнеса). Покататься на коньках или на собачьей упряжке Катание на коньках — традиционное зимнее развлечение, которым можно заняться в любом возрасте и в любом составе. В Москве, например, огромное количество парков и других локаций, где открываются места для катания. Один из главных и самых больших — на ВДНХ, с праздничными украшениями, фуд-кортом, где можно согреться горячими напитками или перекусить. Каток работает каждый день (кроме понедельника) до 23 часов, перерыв с 15 до 17 часов. Есть несколько павильонов с прокатом коньков (даже VIP-зона), можно записаться на занятие с инструктором, если вы впервые выходите на лед. На Красной площади традиционно будут проводиться мастер-классы от ведущих спортсменов страны, например, своими профессиональными приемами и секретами поделится хоккеист Алексей Яшин, а самые активные и азартные участники могут сыграть в хоккей, находясь в атмосфере праздника и сказки на главной площади страны. С расписанием мастер-классов, а также со всеми правилами посещения катка можно ознакомиться на официальном сайте.