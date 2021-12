Самый неудачный камбэк: Канье Уэст, ABBA или Оксимирон? Что произошло в музыке в 2021 году

Этот год был полон ожиданий, внезапных камбэков, релизов, которые меняли наши представления об уже знакомых всем жанрах. Канье Уэст терзал всех долгим ожиданием альбома, пока Oксимирон то ли троллил свою фан-базу, то ли просто подогревал интерес. Билли Айлиш выпустила новую пластинку, совершенно другую, где постаралась показать себя с новой взрослой стороны. Фанаты помогли освободиться Бритни Спирс из-под опеки отца. А тем временем молодые музыканты выпускали инди-альбомы, вместе с итальянцами Måneskin возвращая интерес к давно забытому широкой общественностью жанру. Вспоминаем главные музыкальные тренды этого года и пытаемся предугадать, что нас ждет дальше. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет Kанье Уэст — Donda Выход альбома Donda Канье Уэста и промоакция, предшествующая этому, точно стали чуть ли не самым главным и обсуждаемым событием в музыкальном мире в этом году. И главное тут, пожалуй, не сама пластинка, а то, что было до этого. Канье развернул огромную шумиху в связи с релизом, перестал общаться с людьми, носил черную балаклаву, устраивал перформансы, презентации и несколько раз переносил дату премьеры, чем бесил всех и вся. Он устраивал закрытые ивенты типа службы в церкви, куда приглашал друзей и кое-кого из прессы, сам выступал в роли пастора, а все это запретил снимать, он пригласил своих фанатов на стадион для презентации новых треков, где сам просто молча ходил по центру поля, а потом поселился прямо там вместе со своими продюсерами и другими артистами, которые в панике доделывали альбом.

В итоге релиз состоялся 29 августа, и за сутки его послушали более 100 млн раз. Эту работу Канье посвятил своей матери, которая ушла из жизни в 2007 году (к слову, это не первое такое обращение к дорогому человеку в его жизни). На данный момент это самая масштабная работа в карьере артиста, и пока что это квинтэссенция всего, что умеет делать Канье, всей любви к нему, всего его мастерства и артистов, которые его поддерживают. Так что неудивительно, что благодаря промо и музыке Donda стал самым ожидаемым рэп-альбомом планеты. Камбэк Оксимирона Ну, в нашей стране уже шесть лет ждали релиз от другого рэпера, и вот наконец это свершилось. Мирон Федоров, один из главных исполнителей в авангарде движения и в противовесе системы, наконец разразился третьим альбомом, изрядно потрепав нервы своим фанатам перед этим. То, что альбом будет в ближайшее время, стало ясно с выходом новых треков и клипов на них. Вышел "Кто убил Марка?" (отсылка к главному герою предыдущего альбома "Горгород"), вышла "Организация" (где многие усмотрели связь с фильмом "Ампир V" по роману Виктора Пелевина, где снялся артист), вышел "Мох" (странный трек, тексты которого не сразу удалось "размотать"), ну и, наконец, "Цунами" (совершенно нетипичный для Окси трек с гранжевым наполнением).

' YouTube / oxxxymironofficial'

Попутно в интернете самые дотошные фанаты находили пасхалки от артиста (или оставленные кем-то другим, сам Мирон пока ничего не подтвердил и не опровергнул): например, нашли аккаунт на Pinterest со множеством иллюстраций и цитат, которые отсылали то к работам Говарда Лавкрафта, то к произведением Джона Рональда Толкина. Рэпер — фанат обоих писателей.

Ну и вот, наконец, в один из назначенных дней релиз все-таки вышел, но это оказался не альбом с новыми треками, а, как обычно происходит у Мирона (просто все об этом забыли почему-то), микстейп — грубо говоря, сборник всех треков, что выходили за этот период молчания, за шесть лет. Сказать, что все были разочарованы, это не сказать ничего, но благо вскоре артист все-таки сжалился и выложил свою полноформатную работу "Красота и уродство". Билли Айлиш повзрослела Как и было предсказано многими, когда выходил альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go девочки-гения из США Билли Айлиш, вся эта эстетика с монстрами, демонами надолго не останется в творчестве артистки. Так и случилось — новый альбом Билли Happier Than Ever совершенно не похож на предыдущий. Она отказалась от мрачных образов (справедливости ради скажем, что в одном клипе, чуть позже после релиза все-таки вернулась), даже покрасилась в блондинку, сменила свою оверсайз-одежду на более женственную и, кажется, избавилась от своих подростковых комплексов — девушка даже снялась в нежной фотосессии для Vogue в дизайнерском нижнем белье.

Несмотря на то что по качеству звучания, наполненности смыслами и продуманности релиза (и всего, что ему предшествовало) эта пластинка не уступает предыдущему безумно успешному релизу (напомню, что благодаря When We All Fall Asleep, Where Do We Go Билли собрала миллиарды прослушек, наверное, все престижные награды в мире, какие можно собрать артисту, и армию фанатов со всей планеты), минусы тут стали заметнее, чем раньше. Первое, что приметили все, — на пластинке нет хитов. В смысле, нет таких песен, что тут же бы разлетелись по всему интернету и по всем утюгам. Почему так получилось (и о важных деталях) — можете почитать в нашей рецензии. Адель доказывает, что любовь — важнее всего Королева драмы, чувственных текстов и эмоций, которые хлещут в каждом треке через край, Адель переживала сложный период своей жизни. Она разошлась с мужем, и самым близким для нее человеком стал ее сын, за которого, в связи с разводом в том числе, артистка очень переживала. Потому свой новый альбом "30" она полностью практически посвящает ему, рассказывая довольно личную историю. Через эти треки она ведет такой монолог с Анджело, своим сыном, пытаясь объяснить ему, что мама и папа все еще любят его, что взрослые иногда сами не знают ответов на вопросы или как поступить в какой-то ситуации. Чтобы позволить и слушателям притронуться к своей сокровенной стороне, она даже включает в одну из песен записи своих терапевтических диалогов (и монологов) с ребенком.

За три дня с момента релиза "30" Адель продала свыше 500 тыс. копий, а альбом признали самым успешным за этот год. О чем еще поет артистка и почему любовь это самое главное — читайте в нашей рецензии. Освобождение Бритни Спирс Поп-звезда, икона нулевых 40-летняя Бритни Спирс более 13 лет находилась под опекой своего отца. Она не могла свободно распоряжаться своими деньгами, не могла ходить в гости к друзьям, в салон красоты, даже не могла завести ребенка. Освободить Бритни требовали фанаты, ее знакомые, сама она была уже на грани отчаяния в этой борьбе, но интернет не терял надежду. Наконец, в ноябре 2021 года суд официально освободил ее от опекунства. Более подробно, как люди со всего мира боролись за свободу исполнительницы, читайте в нашем тексте. ABBA отправляется в последний Voyage Шведская группа официально никогда не объявляла о распаде, но периодически обещала, что соберется (несмотря на огромный перерыв — 40 лет) для записи нового альбома. В итоге изначально артисты собрались, чтобы сделать большой концерт-посвящение своим песням и своему творчеству. Анонс этого события состоялся уже давно, билеты на первые концерты раскупались как горячие пирожки: конечно, ведь, возможно, это последний (а для кого-то и первый) шанс увидеть легендарных артистов вживую. Благодаря технологии motion capture на сцене развернется настоящее космическое путешествие в мир песен группы ABBA.

' YouTube / ABBA'

А вот чем удивили музыканты, так это внезапным релизом альбома Voyage — своей девятой пластинки. Артисты уверяют, что сделано это было не ради денег или чтобы снова вернуться на первые строчки чартов. И им легко поверить, послушав музыку, которая безумно старомодна, но именно благодаря этому она может снова превратить вас в Dancing Queen. Подробнее — читайте в нашей рецензии. Даже пение птиц популярнее нового альбома группы ABBA Правда, только в Австралии. Там 3 декабря вышел альбом Songs of Disappearance, полностью состоящий из пения птиц этого континента. Причем именно тех птиц, которые находятся под угрозой исчезновения. Так получилось 54 трека, каждый из которых посвящен пернатым. Например, можно услышать, как пытается разговаривать какаду, как заливается пением синеушка и даже как "лает" сова (она даже так и называется Barking Owl). Этот релиз стартовал на пятой строчке австралийского чарта, а позже обогнал и многие другие альбомы популярных исполнителей (даже Мэрайю Кэри с ее вездесущим новогодним All I Want For Christmas Is You).

Конечно, Songs of Disappearance — это акция для привлечения внимания к важной проблеме, и этот релиз нельзя ставить в один ряд с альбомами больших исполнителей. Зато, с другой стороны, разные шумы и записи звуков животных уже давно считаются музыкой, а люди в любом уголке планеты теперь могут послушать, как звучат птицы Австралии. И в конце концов, узнали бы вы о лающей сове, если бы не этот релиз? Распад Daft Punk Французский музыкальный дуэт, одни из новаторов и революционеров жанра, те, кого слушали даже нелюбители электронной музыки, в этом году объявили о своем распаде. В один из холодных понедельников февраля на своем YouTube-канале музыканты выложили восьмиминутный ролик Epilogue — в нем Тома Бангальте и Ги-Манюэль де Омем-Кристо, участники дуэта, идут по пустыне в своих костюмах роботов (в которых все время выступали). В конце ролика один из них взрывается, а второй продолжает свой путь в сторону горизонта. Информацию о распаде подтвердили и официальные представители музыкантов, но многие фанаты и СМИ этому не верят.

' YouTube / Daft Punk'

Учитывая эпатаж и необычный стиль, которыми славится Daft Punk, это может быть началом нового проекта. Кто знает… Måneskin и "Евровидение" В прошлом году по известным причинам песенный конкурс пришлось отменить, потому этой весной "Евровидения" ждали с особым нетерпением. Особенно всех интриговала Манижа, представительница России, которая поехала покорять Европу необычным, самобытным треком — в итоге выпступление певицы заняло восьмую строчку в финале, хотя на самом деле этот эксперимент куда выше оценили критики.

' YouTube / Eurovision Song Contest'

А вот итальянцы Måneskin победили, кажется, не только на "Евровидении", но и вообще по жизни. И, кроме того, доказали, что скоро все будут слушать гитарную музыку и вернутся к инди 2010-х (о чем уже давно говорят многие эксперты). Мало того что они взорвали конкурс своим эпатажным треком, образами в лучших традициях глэм-рока, поведением на пресс-конференциях, они продолжили набирать популярность и после конкурса, поехали в огромный тур, собрали миллионы прослушек. И уже невозможно подсчитать, сколько видео под их треки снимают в TikTok или Instagram. И под конец: три важных альбома (если вы их пропустили). Snail Mail — Valentine Еще одно очередное доказательство того, как возвращаются старые тренды, а гитарная музыка, которую, казалось бы, забыла широкая общественность, снова завоевывает чарты. Певица Линдси Джордан записала десять красивых, чутких, разрывающих душу и сердце треков о любви в лучших традициях 1990-х и нулевых.

Oливия Родриго — Sour Чуть ли не один из самых важных дебютов и открытий этого года. Оливия Родриго выпустила альбом, полный забойных рок-песен, с крутыми бриджами, красивыми мелодиями и великолепной аранжировкой. И, конечно, с этим релизом она лидирует по номинациям в грядущей премии Grammy. Так что следите за девушкой внимательно.

Little Simz — Sometimes I Might Be Introvert Канье завоевал внимание общественности своими промокампаниями и альбомом, который, словно ударная волна, снес все на своем пути. Но критики, да и многие ценители жанра, единогласно называют Sometimes I Might Be Introvert хип-хоп альбомом года. Тут, кроме всего того, что вы ожидаете от жанра, есть и соул, и джаз, и необычные для направления интермедии, которые объединяют пластинку в нечто удивительное и не поддающееся с первого раза объяснению.