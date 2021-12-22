С детьми в театр — легко и просто. Как выбрать спектакль на Новый год

Не бойтесь удивить своего ребенка, даже если он еще совсем кроха. В Москве есть постановки для самых разных зрителей с самыми разными запросами. Рассказываем, куда можно сходить всей семьей в выходные, чтобы зарядиться атмосферой праздника, не заскучать самим и даже узнать что-то новое

Говорят, что дети — самые требовательные зрители и главные критики в театре. Они всегда искренни, открыто показывают, как сильно им что-то нравится или, наоборот, как что-то им неприятно. Поэтому детские спектакли, пожалуй, одна из самых сложных форм работы в театре, а у родителей другие трудности — правильно выбрать спектакль. Сейчас разнообразие форм и жанров позволяет погрузить ребенка в этот мир с самых юных лет.

Обращайте внимание на возрастную марку, содержание и форму спектакля. Для дошколят, тех, кто любит много двигаться, всегда порывается спасать любимого героя при просмотре мультфильмов или чтении книжки, подойдут постановки с интерактивом, где зрителей приглашают к действию. Детям там разрешают трогать реквизит, иногда они даже сами могут создавать спектакль (например, рассыпая снег и обдувая его веером, делая метель) или разные предметы, которые потом будут участвовать в постановке. Если же у вас школьники или подростки, которые уже начали изучать классическую литературу, любят поразмышлять и готовы сидеть на месте около полутора-двух часов, то можно подумать о более серьезных постановках. В некоторых театрах даже обычную сказку в духе "Морозко" могут поставить уже довольно серьезно. Чтобы вы не потерялись в огромной россыпи спектаклей, которые представляют театры в этом году, мы собрали для вас несколько постановок, которые не только порадуют ваших детей, но и принесут удовольствие вам самим. При походе в театр помните о средствах личной гигиены, носите маски и перчатки, а также обратите внимание — посещение многих спектаклей возможно только при наличии QR-кода. Малый театр Тут для лучшего погружения в театральный мир перед спектаклями придумали интермедии — до начала постановки детям расскажут, как создается этот волшебный мир, как актеры превращаются в сказочных персонажей, как устроено это непростое искусство, а еще подарят особые сувениры. Если вы впервые отправляетесь в театр со своим ребенком, то это может быть отличным и позитивным началом знакомства с этой вселенной. Тем более что спектакли — по хорошо знакомым сюжетам. Например, "Буратино" — огромная постановка на основной сцене с красивыми декорациями и костюмами. Это классический спектакль с продуманным интерактивом — маленькие зрители иногда могут отвлекаться от действия, но артисты успешно удерживают их внимание. Они спускаются в зал и приглашают детей к действию — ответить на какие-то вопросы, а взрослые в это время могут посмотреть на эту сказку совершенно другими глазами, так что вам тоже не придется скучать.

' YouTube / Малый театр России'

Другая зимняя сказка — "Снежная королева" по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена. Рассказать эту историю, где сложные локации, непростые жизненные перипетии, берется не каждый театр, но Малому удается это вполне успешно. В спектакле очень много музыки и песен, что только добавляет интереса и гармоничности. Путешествие Герды за своим братом Каем наполнено переживаниями и трудностями, но,как всегда, заканчивается хеппи-эндом. РАМТ Пожалуй, РАМТ — самое удачное место, чтобы погрузить своих уже взрослых детей, тинейджеров, в мир театра. Постановки тут пусть иногда и кажутся наивными, уже совсем не детские, и после них со своим ребенком можно интересно и серьезно обсуждать происходящее на сцене. "Зимний лед" (12+) — это непростая история о дружбе двух детей в послевоенном Амстердаме. Главный герой, десятилетний Томас, только что потерял мать, а его отец отправляется на заработки в другую страну. Мальчик остается совсем один посреди морозной стужи, а рядом есть только странная девочка Бет. Они все еще дети, но им уже пришлось пережить большую трагедию — Вторую мировую войну, столкнуться с лишениями и сложностями, вынести которые смогли не все взрослые.

Есть и более классический новогодний сюжет — "Щелкунчик", пожалуй, по самой любимой рождественской сказке всего человечества. Это балет на музыку Петра Чайковского, которую ваши дети уже хорошо знают по одноименному мультфильму. На сцене эта история в хореографии Мариуса Петипа всегда расцветает в новых нежных и трогательных красках. "Щелкунчик" — прекрасная возможность показать детям, как дружба, любовь, смелость и преданность могут выглядеть на сцене. "Практика" В одном из самых экспериментальных театров Москвы можно посмотреть один из самых теплых и уютных спектаклей (даже скорее концерт). "Кристмас" — это практически квартирник, где артисты из России и США поют русские колядки, американские рождественские гимны, советские песни, хиты, которые всегда сопровождают этот праздник.

Но музыка — это не все, что ждет вас в этот вечер. Артисты покажут небольшой спектакль "Дары волхвов" по мотивам рассказа О. Генри. Это красивая история о супругах Делле и Джимми, которые готовятся к празднику и собирают последние гроши, чтобы порадовать друг друга желанным подарком. Она пожертвовала своими роскошными волосами, чтобы купить для своего возлюбленного золотую цепочку для часов, а он заложил свои часы, чтобы купить драгоценный гребень для ее волос. Это история о прекрасной и большой любви, которая согреет вас в зимний вечер. Театр "Снарк" Этот театр уже давно полюбили родители и дети самых разных возрастов. В основном за то, что там ко всем зрителям относятся одинаково, равноправие и уважение к каждому посетителю — это самое важное в театре. Пусть эти спектакли и говорят на простом для взрослых языке, но они — уже на серьезные темы, и, возможно, это будет то место, где ваше чадо впервые задумается о дилемме добра и зла в этом мире, честности, открытости, как важны друзья в сложных ситуациях и как непросто бывает взрослым (хотя порою чем ты меньше, тем так не кажется).

' YouTube / театр СНАРК'

Спектакль "Снежинка-путешественница" — отличный пример беби-театра, рассчитанного на зрителей от года до трех лет. В таких постановках обычно мало слов, зато много музыки, тактильных ощущений и ярких, запоминающихся образов, которые легко трактовать. В основе — очень простая история о Снежинке, которая маленькая и наивная, такая же, как и юные зрители, она только начинает свое большое путешествие, открывая мир. "Домик Фанни Белл" "Домик" — небольшой театр, в их спектаклях обычно не участвуют сотни актеров, нет огромных, монструозных декораций или масштабности, которой в том числе обычно берут большие постановки. Такая камерность помогает им создать уютную атмосферу, где любому ребенку будет уделено должное внимание, и каждый, кто захочет быть вовлечен в действие, обязательно сможет принять в нем участие. А еще такая камерность дает возможность делать спектакли для самых маленьких зрителей. Вот, например, есть "Маленький Дед Мороз" (от года до четырех лет) — трогательная история по мотивам сказки финской писательницы Ану Штонер. Главный герой еще слишком маленький, чтобы раздавать подарки детям, о чем ему все время напоминают его старшие товарищи. Он ужасно обижается, но вскоре замечает, что звери, которым тоже нужны тепло и любовь в этот праздник, остались одни в новогоднюю ночь. И маленький герой решает спасти их.

В этой постановке, как и во многих других, можно практически все трогать — декорации и реквизит специально рассчитаны на это: мягкие куклы, искусственный снег, детские игрушки. Конечно, никто не разрешит вам бездумно бегать по сцене, но самые смелые зрители при возможности обязательно станут частью сказочного чуда. Для ребят постарше (от четырех лет) — история про "Съеденное время". Это масштабный проект, где есть не только сам спектакль (со множеством персонажей — от Мэри Поппинс до Феи Динь-Динь), но и мастер-классы, конкурсы, а после вы даже сможете сделать особое елочное украшение собственными руками. А педагоги и организаторы обязательно помогут вам в этом. А для совсем уже взрослых (от восьми лет), тех, кто ходит в школу, есть сказка "Морозко", сюжет которой знают многие. В театре историю осовременили, сделали наглядно поучительной. Через классику, простыми словами артисты высмеивают разные жизненные ситуации, несправедливость, показывают, какими непредсказуемыми могут быть отношения в семье. Этот спектакль отлично подойдет тем, кто уже начинает потихоньку думать над сложными темами, анализировать и готов открываться новому. Большой театр "Щелкунчик" в Большом — спектакль, куда, наверное, каждый родитель мечтает отвести своего ребенка в Новый год. Уже легендарная постановка с мощнейшими декорациями, прекрасной хореографией, удивительной сценографией и костюмами ставится каждый год в самые главные праздники. Кажется, что рассказывать здесь что-то еще — лишнее, так что постарайтесь успеть купить билеты и оказаться в числе счастливчиков, исполнивших детскую мечту.

Описание Опера "История Кая и Герды" © Дамир Юсупов/Большой театр