В Ливане зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован на территории Ливана. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливанский Минздрав.

По сведениям канала, пациент, у которого был выявлен мутировавший вирус, ранее прибыл в Ливан из Лондона.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов. Около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма. При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.