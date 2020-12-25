В Мурманске установят мемориал погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти города Мурманск приняли решение установить мемориал в память о мурманчанах, погибших в авиакатастрофе в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году. Средства на установку запланированы в бюджете города на 2021 год, сообщил ТАСС в пятницу глава администрации Мурманска Евгений Никора.

"6 млн рублей планируется выделить из бюджета Мурманска в 2021 году на установку мемориала погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево на городском кладбище в районе Мурмашей, в том месте, где захоронены погибшие. Мы этот вопрос обсуждали с родственниками погибших, неоднократно встречались с ними и приняли такое решение", - сказал Никора.

Он добавил, что уже составлен график выполнения работ, до 1 февраля будет разработана техническая документация, в марте должен состояться аукцион и заключение контракта на разработку проектно-сметной документации, работы по установке мемориального комплекса должны начаться в августе и завершиться к началу октября. Эскизным проектом предусмотрена установка среди надгробий декоративной колонны в качестве постамента, на котором планируется разместить силуэт женщины в образе ангела.

Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая 2019 года, пассажирский самолет Superjet 100 ("Суперджет-100", регистрационный номер RA-89098) авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, аварийно приземлился и загорелся. На борту авиалайнера находились 78 человек - пять членов экипажа и 73 пассажира. В результате ЧП погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа), из них 26 человек - жители Мурманска и Мурманской области.