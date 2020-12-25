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Пандемия COVID-19

В Великобритании испытывают препарат для предотвращения развития COVID-19

Ученые надеются, что его можно будет применять в тех случаях, когда прибегать к вакцинации уже поздно

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Препарат, потенциально способный предотвратить развитие COVID-19 у людей, инфицированных новым коронавирусом, испытывается в Великобритании. Как сообщила в пятницу на своем сайте газета The Guardian, терапевтический метод с применением набора моноклональных антител был разработан британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и клиниками Университетского колледжа Лондона.

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"Если нам удастся доказать, что наш способ работает и защищает людей, контактировавших с вирусом, от развития заболевания, то мы пополним арсенал разрабатываемых сейчас средств для борьбы с ним", - заявила изданию руководитель клинического исследования вирусолог Кэтрин Хоулихэн.

Ученые надеются, что введение антител людям из групп риска будет защищать их от заражения в течение 6-12 месяцев. При этом применять препарат можно будет в тех случаях, когда прибегать к вакцинации будет уже поздно: в течение восьми дней после непосредственного контакта с носителями вируса. Как отмечает издание, на формирование иммунитета после вакцинации может уйти около месяца, тогда как введенные антитела должны помочь организму справиться с вирусом в короткие сроки.

Разработчики препарата считают, что он будет полезен прежде всего людям, подвергающимся максимальному риску заражения, в том числе посетителям больниц, студентам, людям, проживающим в домах престарелых. Ученые рассчитывают, что в случае успешно проведенных испытаний и быстрого одобрения медицинскими регуляторами новое средство может поступить в продажу уже в марте или апреле.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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