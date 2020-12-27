В Швейцарии выявили два случая заражения штаммом коронавируса из Южной Африки

ЖЕНЕВА, 27 декабря. /ТАСС/. Два случая заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в ЮАР, выявлены в Швейцарии. Об этом сообщило в воскресенье федеральное управление здравоохранения страны.

"Федеральная политехническая школа Цюриха исследовала около 500 образцов [биоматериала] людей, у которых тестирование на коронавирус дало позитивный результат", - говорится в сообщении. "Южноафриканская разновидность [коронавируса] была обнаружена в двух образцах", - отметили в ведомстве. В одном случае речь идет о человеке, проживающем в швейцарском кантоне Швиц, во втором - о жителе соседней Франции. В этой связи федеральное управление здравоохранения "установило контакт с властями Швица и Франции". Ведомство напомнило, что все лица, прибывшие в Швейцарию 14 декабря и позже из ЮАР и Великобритании, обязаны проходить 10-дневный карантин. Ранее стало известно, что в этих двух странах обнаружены штаммы-мутанты, обладающие более высокой степенью заразности.

На настоящий момент в Швейцарии выявлены два случая заражения британским штаммом коронавируса и два - южноафриканским. Кроме того, один случай инфицирования британским штаммом выявлен в соседнем Лихтенштейне, который тесно взаимодействует со швейцарскими властями в сфере здравоохранения.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом 501.V2. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

До двух десятков стран приостановили прямое авиасообщение с ЮАР в связи с появлением в стране нового штамма коронавируса.