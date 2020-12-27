В Роспотребнадзоре считают, что пандемия "угаснет" в 2021 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса могут замедлиться в 2021 году, в таком случае начнется "угасание" пандемии. Такое мнение высказал в воскресенье руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский радиостанции " Говорит Москва ".

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"В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением", - сказал он.

При этом, по мнению Покровского, на данный момент проблема распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии остается актуальной, поскольку вакцины от этих заболеваний пока не были созданы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 79,9 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 021 964 случая заражения, выздоровели 2 426 439 человек, умерли 54 226. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.