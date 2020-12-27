Паросмия, вакцинация в ЕС и угроза мошенничества. Главное о коронавирусе за 27 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 3 050 248 случаев заражения, из них новых — 28 284. За сутки умерли 552 человека, за весь период — 54 778.
- Более 200 тыс. новых случаев заражения коронавирусом были выявлены в России за последние семь дней. Это новый максимум с начала пандемии.
- Новый "британский" штамм коронавируса в настоящий момент отсутствует в России. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также отметил, что эта мутация "не несет ничего глобального и страшного".
- РФ не будет испытывать комбинацию "Спутника V" и вакцины AstraZeneca, заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов. Финансирование направят Бурятии, Ингушетии и Мордовии. Помимо этого, часть транша поступит в город Байконур.
- Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител — аналога препарата, которым лечился президент США.
- Владимир Путин может в ближайшее время сообщить, что сделал прививку от коронавируса.
- Паросмия, или искаженное восприятие запахов может быть одним из долгосрочных последствий заболевания, вызываемого COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 786 204 случая заражения, из них новых — 6 620 (данные Оперштаба Москвы).
- Жители столицы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря. Запись откроется в тот же день.
Мир
- Всего зафиксировано более 80,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ЕС начинается вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки смогут получить менее 5 тыс. человек из приоритетных групп населения в каждой стране Евросоюза. Европейское полицейское агентство предупредило об угрозе мошенничества с препаратами против коронавируса.
- Полиция штата Нью-Йорк открыла расследование в связи с данными о сети медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получившей вакцины и предлагавшей их частным лицам.
- В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса.
- Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.
- Власти Пекина объявили об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции.