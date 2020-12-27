Власти Пекина объявили о введении усиленных мер из-за опасности новой вспышки коронавируса

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Пекина объявили об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции в связи с выявлением новых местных случаев заражения и опасностью возникновения новой вспышки заболевания. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель администрации Пекина Сюй Хэцзянь.

"В последнее время в различных районах нашего города были зафиксированы единичные случаи заражения, складывается серьезная ситуация. Все учреждения и организации должны прибегнуть к экстренным мерам, действовать более решительно, предпринять еще более жесткие шаги", - сказал он на брифинге.

По словам представителя, пекинские власти намерены использовать "более быстрые и эффективные методы, чтобы предотвратить распространение эпидемии".

Согласно официальной статистике, с ноября в Пекине было зафиксировано менее 40 инфицированных, вплоть до середины текущей недели это были завозные случаи. Однако за последние несколько дней ситуация изменилась: 23 декабря впервые за последние четыре с половиной месяца в городе зарегистрирован бессимптомный носитель, подхвативший вирус от источника, находившегося на территории страны.

25-27 декабря правительство проинформировало еще о девяти новых локальных случаях заражения в столице. В итоге на текущий момент в пекинских медучреждениях находятся 10 местных инфицированных (из них три - бессимптомные).

Эпидемическая ситуация в Китае

Согласно официальной информации, в материковой части КНР вылечились 94,28% заразившихся коронавирусом. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 86,9 тыс., за последние семь дней выявлено 126 случаев (с учетом лиц без симптомов - 242). Динамика роста числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 1,8% в сутки.

В местных медицинских учреждениях находятся 334 пациента (с учетом бессимптомных носителей - 585), у четырех вызванное коронавирусом заболевание протекает в тяжелой форме. В семи регионах Китая, включая Пекин и граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян (северо-восток), насчитывается 109 человек, заразившихся на территории страны.