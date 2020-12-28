Эксперт: новый штамм коронавируса, вероятно, уже попал на территорию США

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, вероятно, уже попал на территорию Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью телекомпании CBS бывший руководитель Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Скотт Готлиб.

"Я думаю, что он, вероятно, уже здесь - в Соединенных Штатах. И он может присутствовать здесь уже в достаточном масштабе", - убежден эксперт.

При этом, по словам эксперта, официальных данных о выявлении случаев заражения новым штаммом коронавируса в США пока нет, поскольку в стране недостаточно развито секвенирование вирусов - определение последовательности их ДНК. "В Великобритании секвенируют порядка 10% всех экземпляров. У нас же это составляет долю процента", - подчеркнул Готлиб.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил 14 декабря, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен. Некоторые страны приостановили прием авиарейсов из Великобритании.

Как ранее сообщили власти соседней с США Канады, два случая заражения новой формой коронавирусной инфекции уже выявлены в провинции Онтарио.