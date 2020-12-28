Глава Минюста уверен, что тюрьмы не должны располагаться в центрах городов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Идея вывода учреждений ФСИН из городов не имеет целью затруднить работу адвокатам или правозащитникам. Это пояснил в интервью ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко в связи с опасениями правозащитников относительно предложения вывода учреждений ФСИН из городов.

"Я читал и в Telegram-каналах, и в других источниках о том, что очень обеспокоены правозащитные организации. Будто все это планируется для того, чтобы общественникам и адвокатам было тяжело в СИЗО или колонию доехать, мол, поэтому мы хотим убрать учреждения из городов, - отметил министр. - Нет, не для этого".

"Мы действительно хотим убрать эти учреждения из городов, потому что тюрьма и нарушение закона - это не норма. Учреждения уголовно-исправительной системы не должны находиться рядом со стадионом или рядом со школой, - пояснил он. - Другое дело, что учреждения надо располагать в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, чтобы всем было удобно - и сотрудникам, и следователям, и правозащитникам".