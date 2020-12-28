{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минюста уверен, что тюрьмы не должны располагаться в центрах городов

Константин Чуйченко при этом отметил, что учреждения уголовно-исправительной системы необходимо располагать в непосредственной близости от крупных населенных пунктов для удобства сотрудников и правозащитников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Идея вывода учреждений ФСИН из городов не имеет целью затруднить работу адвокатам или правозащитникам. Это пояснил в интервью ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко в связи с опасениями правозащитников относительно предложения вывода учреждений ФСИН из городов.

На эту тему
Константин Чуйченко: новый КоАП будет отвечать духу времени и интересам людей

"Я читал и в Telegram-каналах, и в других источниках о том, что очень обеспокоены правозащитные организации. Будто все это планируется для того, чтобы общественникам и адвокатам было тяжело в СИЗО или колонию доехать, мол, поэтому мы хотим убрать учреждения из городов, - отметил министр. - Нет, не для этого".

"Мы действительно хотим убрать эти учреждения из городов, потому что тюрьма и нарушение закона - это не норма. Учреждения уголовно-исправительной системы не должны находиться рядом со стадионом или рядом со школой, - пояснил он. - Другое дело, что учреждения надо располагать в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, чтобы всем было удобно - и сотрудникам, и следователям, и правозащитникам".

Теги
Россия
Новый год и Рождество - 2021
Григоренко пообещал участнику акции "Елка желаний" исполнить мечту полетать на вертолете
Вице-премьер выразил надежду, что сможет присоединиться к мальчику
Читать полностью