"Россия - страна возможностей" планирует расширять сотрудничество с вузами в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" намерена в следующем году расширять сотрудничество с ведущими вузами и крупными молодежными форумами. Об этом сообщил генеральный директор АНО Алексей Комиссаров в колонке, опубликованной в понедельник на сайте ТАСС.

"Задумок традиционно много - от усиления проектной работы конкурсантов и сотрудничества с ведущими вузами и крупными молодежными форумами до увеличения финансовой поддержки идей участников, расширения профобластей проектов и тиражирования программы наставничества в регионы", - отметил Комиссаров.

Он подчеркнул, что в начале пандемии возникало опасение по поводу того, что не удастся реализовать все планы. "Мы не отказались, получился год, наполненный и мероприятиями, и новыми проектами, и идеями. Все надеялись, что онлайн станет спасением, а в итоге он дал гораздо больше и позволил еще расширить наши возможности для самореализации", - добавил Комиссаров.