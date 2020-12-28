"Онлайн мог стать просто спасением, но дал развитие". Алексей Комиссаров о переменах-2020

У каждого в жизни бывают периоды, которые запоминаются надолго, иногда на всю жизнь. Про них мы можем сказать — "это было лучшее время" или, например, "не заметил, как пролетел этот год". А бывают такие, в которых события охватывают целые группы людей, народы и страны, и даже весь мир.
2020-й, несомненно, займет свое место в исторической хронике. "Неопределенный", "тревожный", "переломный" — такими эпитетами описывали все или почти все непривычное, что происходило в эти месяцы. Любое из ряда вон выходящее событие записывалось в "заслуги" уходящего года. Лучше всего эти настроения описывают непрекращающиеся и до сих пор многочисленные комментарии, шутки и мемы.
2020-й — помеха или стимул?
С одной стороны, уходящий год можно назвать помехой, а можно посмотреть на него под другим углом и назвать стимулом для развития. В самом начале пандемии мы, как и многие, не понимали, как поступить с мероприятиями, которые были запланированы, что сказать участникам, которые ждали своих наград, и каким образом вообще дальше выстраивать работу. Действовать или дождаться лучших времен.
Мы выбрали первое, потому что платформа работает с людьми и для людей. Только в этом году нашими участниками стали более 2 млн россиян. Спустя девять месяцев, уже выдохнув, можем сказать, что мы стали более гибкими и опытным. И главное, что мы не дали никому из наших участников упустить свои возможности для развития.
Выход, как и многие, мы нашли в онлайн-формате. Но мы не просто перевели все, что было возможно, на дистант. С апреля и до июля не было организовано ни одного очного мероприятия, но ни одно из них и не было отменено. Более того, число активностей возросло, а летом и вовсе удвоилось. За год их было почти на 75% больше, чем в 2019-м. В летние месяцы прошлого года для наших участников прошло 79 мероприятий, а в этом — 146.
Кризис = возможности?
Наша платформа на своем примере показала, что кризис — это и время новых возможностей.
2020-й для нас это:
- 764 мероприятия, из которых 57% прошли дистанционно;
- десятки часов дополнительных онлайн-лекций, вебинаров и мастер-классов;
- три новых проекта;
- Несколько новых направлений в рамках уже действующих проектов;
- 2 млн участников.
Мы организовали и несколько дополнительных форматов — как на самой платформе, так и в рамках проектов — и сделали их доступными для всех желающих, а не только для конкурсантов. Это существенный бонус онлайн-формата.
Курс лекций и вебинаров "Полный вперед!" от Мастерской управления "Сенеж", годовой образовательный марафон #ЛидерыМеняютМир от команды "Лидеров России", марафон полезных встреч "Россия — страна возможностей", онлайн-фестиваль по soft skills олимпиады "Я — профессионал", летний IT-марафон с призовым фондом 5 млн рублей и образовательный марафон для девушек, начинающих свой путь в IT, от команды "Цифрового прорыва". Всего этого не было раньше.
Сами конкурсные этапы и возможности тоже адаптировались под новые требования. Без каких-либо потерь прошли защиты чемпионата CASE-IN и всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", который этой осенью провел еще и целую просветительскую онлайн-экспедицию. Свои заслуженные награды получили победители третьего сезона олимпиады "Я — профессионал". В молодежном кубке "Управляй!" появился специальный дистанционный образовательный этап, который можно было засчитать в качестве студенческой практики. Конкурс студенческих работ "Профстажировки 2.0", который мы реализуем совместно с ОНФ, организовал для победителей дистанционные стажировки.
Кубок "Управляй!", партнером которого в этому году выступил не только РАНХиГС, но и Агентство стратегических инициатив, привлек рекордные 120 тыс. участников, а новый конкурс для школьников "Большая перемена", в котором был целый профориентационный онлайн-этап, — более миллиона ребят. Дистанционные курсы и программы разных проектов платформы посмотрели и послушали более 265 тыс. россиян.
А в нашем флагманском конкурсе "Цифровой прорыв", который мы реализуем вместе с РАЭК, мы впервые провели хакатоны в комбинированном формате: эксперты и трекеры работали в специальных IT-хабах в каждом федеральном округе, а участники соревновались дистанционно. В итоге это позволило расширить географию проекта — для участия в хакатонах создавались команды конкурсантов из разных регионов страны — от Калининграда до Камчатки.
Финал проекта прошел полностью дистанционно, но мы решили не останавливаться на этом и провести очный "Гранд-финал", чтобы дать возможность 45 командам-победителям лично встретиться с топ-менеджерами компаний и главами государственных органов и презентовать им свои решения. Отдельно хочу поблагодарить партнеров проекта, которыми стали ведущие компании России: ГК "Росатом", "Почта России", Газпромбанк, "Россети", Сбербанк, "Ростелеком", Mail.ru Group и другие. Они помогли нам реализовать второй сезон конкурса и подготовили интересные кейсы для участников.
По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры. Общее число вовлеченных в "Цифровой прорыв" участников во втором сезоне превысило 93 тыс., 45,5 из них участвовали непосредственно в основных конкурсных этапах. 1462 команды конкурса создали 1222 цифровых решения.
Вынужденный онлайн в итоге позволил участникам не выпадать из конкурсного процесса, не терять времени, а нам не снижать темп работы и организовать новые возможности для еще большего числа людей.
Но мы не только воспользовались всеми онлайн-инструментами, но и, как только позволила эпидемиологическая обстановка, с соблюдением всех мер безопасности провели в сентябре суперфинал "Лидеров России", а в октябре — финал конкурса "Мастера гостеприимства". Мы намеренно отказались от альтернативы проведения соревнований в онлайне, так как в этих проектах ключевое значения имеют работа в команде, нетворкинг, а также взаимодействие участников с наставниками и экспертами.
В будущем мы обязательно будем применять успешный опыт онлайн-мероприятий, но очный формат также никуда не уйдет.
Новое в 2020-м — не только вирус
Едва перейдя на дистант, мы приступили еще и к новым проектам. Всю весну и все лето больше миллиона российских школьников примеряли на себя разные профессии и компетенции будущего — новый конкурс "Большая перемена" стал самым массовым на нашей платформе. И самым, как оказалось, своевременным. В нем мы не проверяли освоение школьной программы и не выставляли оценки, а помогали ребятам решить для себя, кем стать в будущем. Поэтому в проекте дистанционная часть играла более существенную и важную роль, чем в привычных конкурсных тестированиях. Соорганизаторами проекта выступили Минпросвещения России, Роспатриотцентр, РДШ и Росмолодежь. И конечно, такой конкурс невозможно было бы реализовать без партнеров, которыми выступили ведущие российские компании: Mail.ru Group, ГК "Росатом", Сбербанк, "Ростелеком", РЖД, Роскосмос и многие другие. Они активно подключились к созданию кейсов конкурса и оказали помощь в его проведении.
Еще более прикладным стал проект "Время карьеры", который мы реализуем совместно с УрФУ и Минобрнауки России. До вхождения в платформу он уже имел богатую историю и был известен как акция Уральского федерального университета. Теперь это не просто акция, но еще и дистанционные образовательные курсы и мастер-классы, собеседования с работодателями и профильный конкурс на стажировки в лучших компаниях страны. Все это нам тоже удалось организовать в онлайн формате.
Проекты, которые у нас уже были, мы тоже модернизировали. Самое важное — расширили их аудиторию и организовали целые направления, рассчитанные специально для студенческого сообщества. Такие треки появились в изначально "взрослых" проектах "Мастера гостеприимства" и "Учитель будущего" и исходно "школьном" конкурсе "Мой первый бизнес".
И еще мы взялись за непривычное, но очень популярное направление — блогерство. Проект для перспективных блогеров и предпринимателей, авторов и креаторов "ТопБЛОГ" стал как раз 26-м в линейке нашей платформе. Давно прошли времена, когда публичность была уделом или преимуществом лишь некоторых. Сегодня мы все на виду, учимся и общаемся в Сети, ведем там же бизнес, черпаем идеи, продвигаем свои. Символично, что появился проект именно в этом "онлайн-году".
В 2021-й с большими амбициями
Планов в наступающем году у нас еще больше. Как и многие, мы составляем список, чего бы хотелось добиться в году грядущем. Задумок традиционно много — от усиления проектной работы конкурсантов и сотрудничества с ведущими вузами и крупными молодежными форумами до увеличения финансовой поддержки идей участников, расширения профобластей проектов и тиражирования программы наставничества в регионы.
Из любого кризиса нужно извлекать урок. Не возникай никогда у человечества сложностей — оно бы и не училось с ними справляться, не двигалось бы вперед. Не было бы прорывных открытий, научного прогресса, великих людей и подвигов.
У нас тоже были опасения — отказываться от планов или нет. Мы не отказались, и получился год, наполненный и мероприятиями, и новыми проектами, и идеями. Все надеялись, что онлайн станет спасением, а в итоге он дал гораздо больше и позволил еще расширить наши возможности для самореализации. Как известно, готовиться нужно к худшему, надеясь на лучшее. И оно обязательно произойдет.