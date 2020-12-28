"Онлайн мог стать просто спасением, но дал развитие". Алексей Комиссаров о переменах-2020

У каждого в жизни бывают периоды, которые запоминаются надолго, иногда на всю жизнь. Про них мы можем сказать — "это было лучшее время" или, например, "не заметил, как пролетел этот год". А бывают такие, в которых события охватывают целые группы людей, народы и страны, и даже весь мир.

2020-й, несомненно, займет свое место в исторической хронике. "Неопределенный", "тревожный", "переломный" — такими эпитетами описывали все или почти все непривычное, что происходило в эти месяцы. Любое из ряда вон выходящее событие записывалось в "заслуги" уходящего года. Лучше всего эти настроения описывают непрекращающиеся и до сих пор многочисленные комментарии, шутки и мемы.

2020-й — помеха или стимул?

С одной стороны, уходящий год можно назвать помехой, а можно посмотреть на него под другим углом и назвать стимулом для развития. В самом начале пандемии мы, как и многие, не понимали, как поступить с мероприятиями, которые были запланированы, что сказать участникам, которые ждали своих наград, и каким образом вообще дальше выстраивать работу. Действовать или дождаться лучших времен.

Мы выбрали первое, потому что платформа работает с людьми и для людей. Только в этом году нашими участниками стали более 2 млн россиян. Спустя девять месяцев, уже выдохнув, можем сказать, что мы стали более гибкими и опытным. И главное, что мы не дали никому из наших участников упустить свои возможности для развития.

Выход, как и многие, мы нашли в онлайн-формате. Но мы не просто перевели все, что было возможно, на дистант. С апреля и до июля не было организовано ни одного очного мероприятия, но ни одно из них и не было отменено. Более того, число активностей возросло, а летом и вовсе удвоилось. За год их было почти на 75% больше, чем в 2019-м. В летние месяцы прошлого года для наших участников прошло 79 мероприятий, а в этом — 146.

Кризис = возможности?

Наша платформа на своем примере показала, что кризис — это и время новых возможностей.

2020-й для нас это:

764 мероприятия, из которых 57% прошли дистанционно;

десятки часов дополнительных онлайн-лекций, вебинаров и мастер-классов;

три новых проекта;

Несколько новых направлений в рамках уже действующих проектов;

2 млн участников.

Мы организовали и несколько дополнительных форматов — как на самой платформе, так и в рамках проектов — и сделали их доступными для всех желающих, а не только для конкурсантов. Это существенный бонус онлайн-формата.

Курс лекций и вебинаров "Полный вперед!" от Мастерской управления "Сенеж", годовой образовательный марафон #ЛидерыМеняютМир от команды "Лидеров России", марафон полезных встреч "Россия — страна возможностей", онлайн-фестиваль по soft skills олимпиады "Я — профессионал", летний IT-марафон с призовым фондом 5 млн рублей и образовательный марафон для девушек, начинающих свой путь в IT, от команды "Цифрового прорыва". Всего этого не было раньше.

Сами конкурсные этапы и возможности тоже адаптировались под новые требования. Без каких-либо потерь прошли защиты чемпионата CASE-IN и всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", который этой осенью провел еще и целую просветительскую онлайн-экспедицию. Свои заслуженные награды получили победители третьего сезона олимпиады "Я — профессионал". В молодежном кубке "Управляй!" появился специальный дистанционный образовательный этап, который можно было засчитать в качестве студенческой практики. Конкурс студенческих работ "Профстажировки 2.0", который мы реализуем совместно с ОНФ, организовал для победителей дистанционные стажировки.