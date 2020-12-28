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В РПЦ поддержали восстановление вытрезвителей

Они должны быть центрами помощи, а не карательной инстанцией, отметил директор московского церковного центра амбулаторной помощи зависимым "Реабилитация LIVE" Алексей Лазарев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает восстановление вытрезвителей, сообщила в понедельник пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

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"Если человек хочет пройти реабилитацию у нас, мы можем подобрать для него подходящий центр. Мы готовы к сотрудничеству с властями регионов для распространения информации в вытрезвителях о церковных центрах помощи зависимым. Если человек хочет изменить свою жизнь, важно ему предоставить такую возможность", - приводятся в сообщении слова руководителя направления отдела помощи наркозависимым, директора московского церковного центра амбулаторной помощи зависимым "Реабилитация LIVE" Алексея Лазарева.

При этом церковь не хотела бы возвращения вытрезвителей как карательной инстанции - они должны быть центрами помощи, считает Лазарев.

Совет Федерации на заседании в пятницу закон, дающий регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители. Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство РФ.

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