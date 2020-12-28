Куба ограничивает авиасообщение с США и некоторыми странами Латинской Америки

ГАВАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Руководство Кубы приняло решение временно ограничить число авиарейсов с несколькими странами Латинской Америки и США для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщает Министерство здравоохранения Кубы.

"Прибытие путешественников из-за рубежа привело к увеличению числа завезенных случаев COVID-19 <...>, которые составляют 71,5% от общего числа случаев, выявленных за последние недели. Подавляющее большинство из них - у кубинских граждан, прибывших из США, Мексики, Панамы, Гаити, Доминиканской Республики и с Багамских островов. Учитывая текущую внутреннюю, региональную и международную эпидемиологическую ситуацию <...>, было принято решение сократить въезд путешественников из США, Мексики, Панамы, Багамских островов, Гаити и Доминиканской Республики с 1 января 2021 года, по этому вопросу представители гражданской авиации Кубы согласовывают необходимые детали с авиакомпаниями. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, частота полетов будет постепенно восстановлена", - говорится в документе ведомства.

Ранее Минздрав сообщил о введении с 10 января обязательного требования для приезжающих на остров иметь отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сделанного за 72 часа до вылета.

По официальным данным, число инфицированных с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 11 434, умерли 143 человека. В марте международное пассажирское авиасообщение с островом было приостановлено, с середины октября власти сняли ограничения в большей части провинций.