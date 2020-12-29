Более 300 железнодорожников ликвидируют последствия схода вагонов в Забайкалье

ТАСС, 29 декабря. Более 300 специалистов Забайкальской железной дороги, а также два восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий схода 29 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае. Выполнение работы осложняют метеоусловия, сообщила пресс-служба железной дороги.

"На месте работают более 300 железнодорожников, два восстановительных поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории. Кроме того, в пути к месту происшествия находится третий восстановительный поезд, два укладочных крана и 30 вагонов-хопперов", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, в 04:10 (22:10 мск 28 декабря) специалистам удалось убрать четыре сошедших вагона с железнодорожных путей, работы продолжаются. Операцию усложняют метеоусловия: сильный ветер и температура воздуха минус 39 градусов. На месте работает оперативный штаб.

Сход 29 вагонов грузового поезда №1822 произошел в 17:05 мск на железнодорожном перегоне Кислый Ключ - Артеушка Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края. Начались восстановительные работы, информации о пострадавших не поступало. В результате ЧП было остановлено движение двух пассажрских поездов сообщением Москва - Владивосток и Чита - Благовещенск.