Сошедшие с рельсов в Забайкалье вагоны грузового поезда повредили почти 1 км пути

ТАСС, 28 декабря. Сход 29 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае привел к повреждению 950 м железнодорожного пути. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В результате схода вагонов пострадавших нет. Нарушен габарит четного и нечетного путей. На нечетном пути находятся три грузовых вагона, препятствующих движению, 26 вагонов находятся в колее четного пути. Повреждено 150 м нечетного пути и 800 м четного пути", - говорится в сообщении.

Сход 29 вагонов грузового поезда № 1822 произошел в 17:05 мск на железнодорожном перегоне Кислый Ключ - Артеуша Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края. Начались восстановительные работы, информации о пострадавших нет. На место аварии убыло три аварийно-восстановительных поезда, два укладочных крана и 30 вагонов-хопперов.

В результате было остановлено движение поездов на участке. "Задержаны поезда дальнего следования № 2 сообщением Москва - Владивосток, № 392 сообщением Чита - Благовещенск. В вагонах обеспечивается температурный режим. В 08:00 (02:00 мск) 29 декабря 2020 года будет осуществляться питание пассажиров, находящихся в задержанных поездах на станции Могоча и станции Ксеньевская", - уточняется в сообщении.