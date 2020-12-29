В Мурманске почтили память погибших рыбаков с затонувшего судна "Онега"

У кладбища погибших кораблей на Нижнеростинском шоссе на берегу Кольского залива собралось несколько сотен людей: моряки, рыбаки, их близкие, передает корреспондент ТАСС с места события.

У кромки воды на импровизированный помост возлагают цветы и венки, ставят свечи. В память о погибших звучат автомобильные гудки.

Среди пришедших - второй помощник капитана рыболовецкого траулера "Онега" Игорь Витохин. "Я уехал 8 октября из Архангельска, нужно было подлечиться, "прошел" врача, в декабре перед рейсом, как они уходили, мне сказали, что в январе будет замена, подождите, они сходят. Я был готов пойти в этот рейс", - рассказал он.

Витохин считает, что судно "Онега" было в хорошем техническом состоянии. "Наоборот, судно устойчивое очень, попадали и в шторма, я думал, что это просто идеальное судно. Скорее всего, такие обстоятельства сложились, что волна ударила в левый борт, накренилось, амбразура открыта, откуда ярус выбирается, скорее всего, вода хлынула туда, судно могло потерять устойчивость, воды набралось, думаю, что так", - пояснил он.

Необходимыми средствами спасения рыболовецкие суда всегда укомплектованы, и на "Онеге" всегда строго проверяли и жилеты, и костюмы, и плотики, рассказал бывший боцман "Онеги" Андрей Леонов, он ходил в море на этом траулере несколько лет, после 2017 года перешел на другое судно.

"И жилет, и костюм в каждой каюте, все я лично раскладывал, когда я был на судне, со старпомом, по номерам, по весовым категориям, чтобы человек мог одеться и спокойно покинуть судно. Насчет плотов - если они не сработали, судно падает на борт, на глубине они срабатывают, либо не успели в них сесть. Но здесь другой вариант может быть - если их привязали, чтобы они не улетели в шторм, в этом я точно уверен, они были привязаны. Поэтому они не всплыли", - поделился своей версией Леонов.

По его мнению, версия о том, что судно погибло из-за обледенения, не совсем точная. "На корпус вода приходит, остается, и выше ватерлинии лед начинает нарастать. Все в процессе работы происходит - на остановке или лучше всего на выборке, пока он [траулер] идет. То есть 10 минут достаточно, чтобы этот лед сбить, я поражен - 20 градусов и шторм, значит нужно судно кормой разворачивать, на волну вставать и окалываться. Вот и все. Там нет ситуаций, которые можно не решить", - сказал Леонов.