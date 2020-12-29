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Пандемия COVID-19

Глава РФПИ рассказал, когда опубликуют итоги третьей фазы испытаний "Спутника V"

По словам Кирилла Дмитриева, результаты опубликуют в одном из международных научных журналов в ближайшие две-три недели

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в одном из международных научных журналов в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Мы опубликуем результаты исследований по третьей фазе в международном топовом научном журнале, думаю, в течение ближайших двух-трех недель, данные уже предоставлены", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg.

Ранее разработавший препарат Центр им. Гамалеи и РФПИ представили данные по заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследований, согласно которым эффективность вакцины составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания - 100%.

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