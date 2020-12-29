Самолет "Победы" дважды не смог приземлиться в аэропорту Белгорода из-за непогоды

ТАСС, 29 декабря. Самолет авиакомпании "Победа", следующий из Санкт-Петербурга, со второй попытки не смог приземлиться в аэропорту Белгорода, где ранее ему не удалось сесть из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили во вторник в справочной службе аэропорта.

Согласно расписанию, самолет должен был совершить посадку в аэропорту Белгорода в 17:20 мск. Однако из-за тумана он не смог сесть и улетел на дозаправку в Воронеж, откуда снова вылетел в Белгород.

"Самолет возвращается в Санкт-Петербург, он не смог приземлиться в Белгороде из-за погодных условий", - уточнили в справочной службе.

Всего во вторник в Белгороде из-за плохих погодных условий не смогли приземлиться четыре самолета. В Шереметьево сегодня также было вынуждено вернуться воздушное судно "Аэрофлота", в онлайн-табло указано, что рейс отменен. Кроме того, не смог приземлиться самолет S7, следующий из Москвы, он вернулся в Домодедово. Еще один рейс из Москвы из-за погодных условий был отменен в первой половине дня.