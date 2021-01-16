Более 688 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 92,5 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 688 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 14,7 тыс., превысив 2 млн.

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По состоянию на 19:52 мск 16 января в ВОЗ поступили сведения о 92 506 811 инфицированных и 2 001 773 умерших. Число заразившихся увеличилось на 688 015, умерших - на 14 718.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 54% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (373 931), на втором месте - регион Европы (219 615), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 500).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 23 097 938. Далее следуют Индия (10 542 841), Бразилия (8 324 294), Россия (3 544 623), Великобритания (3 316 023), Франция (2 825 764), Италия (2 352 423), Испания (2 211 967), Германия (2 019 636), Колумбия (1 849 101), Аргентина (1 770 715) и Мексика (1 588 369).