Как относятся к российским вакцинам в других странах? Главное о коронавирусе за 16 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 544 623 случая заражения, из них новых — 24 092. За сутки умерли 590 человек, за весь период — 65 085.
- Пункт о вакцинации, в том числе и от коронавируса, необходимо включить в трудовой договор работников, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
- В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний из-за пандемии.
- В России изучат влияние коронавируса на вероятность возникновения злокачественных новообразований или их трансформацию.
- Плавное снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции не означает снижения уровня защиты от заболевания, заявили в Роспотребнадзоре. Научные исследования в этой области продолжаются.
Москва
- Всего зафиксировано 887 636 случаев заражения, из них новых — 4 674 (данные Оперштаба Москвы).
- В столице с 19 января индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане смогут сделать прививку от коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 93,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Индии началась массовая вакцинация от коронавируса. В первый день власти намерены привить 300 тыс. человек. Страна заявила о готовности помочь с вакцинами против COVID-19 всему миру.
- Pfizer и BioNTech планируют вернуться к обычному графику поставок разработанной ими вакцины в страны ЕС после 25 января.
- Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что Китай продолжает скрывать данные о новом коронавирусе.
- В Белоруссии начали прививать медработников вакциной "Спутник V". В Аргентине ее первым компонентом привились уже более 200 тыс. жителей.
- Власти США считают, что "британский" штамм коронавируса в марте станет в стране основным.
- Чехия вышла на первое место в ЕС по числу заболевших COVID-19 в пересчете на население. В стране на каждые 100 тыс. жителей приходится почти 1 513 новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней.
- Отношение к российским вакцинам от коронавируса лучше всего среди жителей Индии и Мексики, а хуже всего в Великобритании и Дании, свидетельствуют результаты проведенного в 16 странах опроса социологической компании YouGov.
- В Бразилии фармкомпания направила запрос регулятору на срочное использование "Спутника V". Планируется использовать 10 млн доз вакцины. Минздрав страны подтвердил первый случай повторного заражения коронавирусом, в котором возбудителем стал выявленный ранее в Японии новый "бразильский" штамм.
- Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до 1 апреля. В то же время правительство решило смягчить с 18 января часть ограничений. В частности, с понедельника в 17 городах и районах страны отменяется система СМС-разрешений на выход из дома.