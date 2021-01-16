В Белоруссии начали прививать медработников российской вакциной "Спутник V"

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Вакцинация медицинских работников российской вакциной "Спутник V", находящихся в зоне риска, начинается в Белоруссии. Об этом сообщил в субботу Минздрав республики в Telegram .

"Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична таковой в мире. Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в субботу учреждения здравоохранения получают партии вакцин "Спутник V" для вакцинации медработников. "Прежде всего, планируется привить 2 285 медработников Минска, 3 460 брестского региона, 3 260 - витебского, 4 365 - гомельского, 1 735 - гродненского, 1 610 - могилевского, 2 485 - Минской области", - проинформировали в Минздраве. Около 800 доз вакцины будет направлено для вакцинации медработников республиканских учреждений.

В минувшем году Белоруссия заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины "Спутник V". В минувшем году были получены несколько небольших партий вакцины, а в канун Нового года - 20 тыс. доз. Данная партия российской вакцины прошла контроль качества. "В первом квартале нынешнего года потребность в вакцине "Спутник V" планируется закрывать мощностями отечественных фармпроизводителей", - заявили в Минздраве Белоруссии.