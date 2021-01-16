Pfizer вернется к исходному графику поставок вакцины от COVID-19 в ЕС с 25 января

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech планируют вернуться к обычному графику поставок разработанной ими вакцины от коронавируса в страны Европейского союза (ЕС) после 25 января. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в пятницу на ее сайте.

"Мы вернемся к исходному графику поставок вакцины в Европейский союз начиная с 25 января, увеличив их с 15 февраля, что позволит нам доставить полностью запланированное количество доз препарата в первом квартале и значительно нарастить объемы во втором квартале", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что компании проинформируют Европейскую комиссию, государства - члены ЕС, а также другие страны, которых коснулись данные изменения, об обновленных графиках поставок.

Ранее в пятницу Норвежский институт здравоохранения сообщил, что Pfizer со следующей недели снизит поставки вакцины в Норвегию и в другие страны Европы из-за реорганизации производства на бельгийском заводе. Компания в результате реорганизации планирует увеличить производство вакцины с 1,3 млрд доз в год до 2 млрд доз.

В связи с этим шесть стран Северной Европы и Балтии (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Дания) направили совместное письмо в Еврокомиссию (ЕК), где призвали ускорить поставки вакцины от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Государства также выразили обеспокоенность тем, что Pfizer со следующей недели планирует сократить объем поставок вакцины в Европу.

В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Лиссабоне потребовала от Pfizer уже в первом квартале текущего года поставить в ЕС в полном объеме все законтрактованные дозы вакцины от коронавируса, устранив все задержки. Вместе с тем она добавила, что считает в целом "огромным успехом" процесс вакцинации в ЕС, организованный Еврокомиссией и стартовавший в разных странах в декабре и январе.