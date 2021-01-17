Канцлер Австрии объявил о продлении локдауна по 7 февраля

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Австрия продлевает жесткий карантин для борьбы с распространением нового коронавируса с 24 января и нацелена "с 8 февраля начать первые шаги в сторону открытия". Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Мы вместе с экспертами и главами регионов решили, что в связи с высокой угрозой заражения новыми мутациями из Великобритании и ЮАР мы должны ввести ужесточения, - заявил Курц на пресс-конференции. - Мы должны вас проинформировать, что необходимо продлить локдаун, включая ограничения выхода на улицу".

По его словам, власти вынуждены принимать непопулярное решение о продлении, потому что всем надоел длительный локдаун. Однако зафиксированные в Австрии мутации коронавируса из Великобритании и ЮАР представляют высокую угрозу заражения, объяснил Курц.

Как сообщил канцлер, начать поэтапный выход из карантина планируется с 8 февраля с открытия торговых центров, сферы услуг, школ, музеев. Курц рекомендовал населению вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2, объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до 2 м и призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим. Предприятия общественного питания и гостиницы останутся закрыты до конца февраля.

МВД Австрии сообщило в воскресенье, что в общей сложности коронавирусом в стране заразились 393 778 человек, из них 369 218 выздоровели, 7 082 умерли. Как отмечал глава австрийского Минздрава Рудольф Аншобер, самый сложный этап пандемии коронавирусной инфекции ожидается Европе в период до Пасхи (католическая Пасха в 2021 году будет отмечаться 4 апреля).

Локдаун с некоторыми изменениями действует в Австрии с 3 ноября. С 26 декабря до 24 января был введен жесткий локдаун, в рамках которого закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания. Первый жесткий локдаун в Австрии вводили с марта по апрель прошлого года.