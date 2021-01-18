Аэропорт Краснодара возобновил работу, прерванную снегопадом

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодар возобновил работу, остановленную утром в воскресенье из-за сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Аэропорт Краснодар возобновил работу с нуля часов 18 января. Первыми на вылет были обслужены два рейса авиакомпании "Алроса" в Москву (Домодедово) и Новосибирск - Мирный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до 8 часов утра планируется вылет 13 рейсов, задержанных накануне. Полностью стабилизировать расписание аэропорта планируется до 12:00 18 января.

Работа аэропорта была нарушена из-за неблагоприятных метеоусловий. С 08:30 аэропорт полностью остановил прием и отправку рейсов. Были задержаны или отменены почти 30 рейсов.

17 января в Краснодарском крае выпала треть месячной нормы осадков в виде дождя и снега.